Soldes : les conseils pour s'y préparer au mieux

Les soldes d’été arrivent à grand pas. Les bonnes affaires débuteront cette année en France, du 25 juin au 22 juillet 2025. Afin de vous y préparer au mieux et d’éviter les arnaques, on vous explique tout ce qu’il faut savoir avec l’aide du site de l’administration française, service-public.fr .

Les dates

Les soldes d'été 2025 débuteront le mercredi 25 juin et se termineront le mardi 22 juillet au soir. Attention, des dates spécifiques s'appliquent dans certains départements ou collectivités mais ce n’est pas led cas en Bourgogne-Franche-Comté.

Information et protection du consommateur

"L'information sur les prix et les soldes est réglementée" rappelle le site internet. Après l'acquisition d'un bien, des dispositions protègent le consommateur qui souhaite renoncer à son achat ou qui rencontre un problème à la livraison. En cas de litige, il est possible de recourir à un médiateur ou un conciliateur.

Simulateur de calcul de prix après réduction

SI vous êtes fâché avec le calcul des pourcentages, ce simulateur pourrait bien vous faire économiser un temps précieux et éviter toute erreur. Il permet de calculer le prix après l'application d'un taux de réduction (soldes, promotion, remise, rabais, ristourne…).

Vente sur Internet : la protection du consommateur renforcée

Les informations qu'un professionnel doit communiquer à un consommateur en cas de vente à distance sont précisées et renforcées, selon un décret daté du 25 mars 2022. Il s'agit du dernier élément de la transposition en France d'une directive européenne relative à la modernisation de la protection des consommateurs, qui entre en vigueur le 28 mai 2022.

Quelles garanties en cas d'achat d'un produit ?

Lorsque vous achetez un produit, le vendeur doit vous accorder les deux garanties suivantes : la garantie de conformité et la garantie contre les vices cachés. Le vendeur peut également vous accorder, gratuitement ou moyennant le paiement d'une somme, une garantie commerciale ou contractuelle.

Achat à distance

L'achat à distance consiste à acheter un bien ou une prestation de services sur internet, par catalogue, téléphone, téléachat, publipostage, SMS, etc. Les contrats portant sur les achats à distance sont réglementés. En tant que consommateur, vous bénéficiez d'un certain nombre de droits. Certains achats sont toutefois exclus de la réglementation sur les contrats à distance. N'hésitez pas à vous renseigner.

Arnaques sur internet (THESEE, Pharos …)

Certaines infractions relèvent de la cybercriminalité. Il peut notamment s'agir du piratage de votre boîte mail, d'extorsion d'argent pour débloquer votre ordinateur ou d'un compte Facebook piraté. Renseignez-vous sur les démarches à effectuer.

Soldes : règles à respecter

La période des soldes est une opération commerciale prisée tant par les consommateurs que par les professionnels. Si lessoldes leur permettent d'écouler rapidement leur stock, les professionnels doivent néanmoins respecter une réglementation spécifique. Il existe notamment une différence entre "soldes" et "promotion". Le commerçant peut uniquement solder les produits proposés à la vente depuis au moins 1 mois avant le début de la période de soldes. Mais aussi, pour chaque produit soldé, le professionnel doit faire apparaître, à la fois le prix soldé et le prix de référence. Plus d'informations.