Lundi 10 avril, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, a sommé l’application Telegram de fermer les discussions d’un groupe d’extrême-droite "FR DETER", dans lesquelles s’échangeaient des propos racistes, des appels à la violence, au viol et au meurtre contre des élus et des personnes de confession musulmane et juive. Laurent Croizier, député de la 1ère circonscription du Doubs a tenu à réagir dans un communiqué de presse, reçu mercredi 12 avril.