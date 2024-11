Pour réduire les risques de propagation de feux estivaux, il est important de débroussailler autour de son habitation. L’automne et l’hiver sont les meilleures périodes pour cela puisque les végétaux, qui ont perdu leurs feuilles, sont plus faciles à tailler ; et les coupes effectuées ne perturbent pas les cycles de reproduction de la faune et de la flore, qui ont lieu au printemps.