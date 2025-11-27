Téléthon 2025 : deux opérations solidaires au CHU de Besançon

Organisée par l’association AFM-Téléthon, le Téléthon permet chaque année de financer des programmes majeurs de recherche sur les maladies rares, le soutien aux patients et aux familles et des innovations médicales et sociales qui permettent d’améliorer la prise en charge des patients, rappelle le CHU.
Opération n°1 : "Les forêts éphémères" : un défi LEGO® ouvert à tous
Hall de l’hôpital Jean-Minjoz, vendredi 5 décembre (9h-19h) · Musique live de 17h à 19h (groupe SK-PAD’) / Samedi 6 décembre (9h-13h).
Le CHU invite petits et grands à participer à un défi ludique inédit : construire le plus de forêts possible en 14 heures grâce aux célèbres briques danoises. Chaque groupe dispose de 2 heures pour créer un maximum de petites forêts.
- Participation gratuite
- Sur inscription : https://my.weezevent.com/defit-telethon
- Groupes jusqu’à 8 personnes
- Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte
Trois façons de soutenir le Téléthon via cet événement :
- Construire des forêts : donner de son temps
- Parrainer une ou plusieurs forêts via la page de e-collecte dédiée : https://mapage.telethon.fr/
- Faire un don libre dans l’urne du stand Téléthon qui sera présent le vendredi 5 décembre
Clôture de la journée du vendredi en musique
Le groupe SK-PAD’ jouera en live le vendredi 5 décembre, de 17h à 19h.
Évènement organisé avec le soutien des associations LUG’EST et Fanabriques.
Opération n°2 : “Dessert jaune” au restaurant du personnel
Les 3, 4 et 5 décembre au restaurant du personnel du CHU (11h30-14h45), Hôpital Jean-Minjoz.
Durant trois jours, l’équipe du restaurant du personnel proposera des pâtisseries jaunes spécialement conçues pour le Téléthon. Pour chaque dessert acheté, 1 € est reversé à l’association AFM-Téléthon.