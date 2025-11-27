Téléthon 2025 : deux opérations solidaires au CHU de Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

À l’occasion du Téléthon qui aura lieu lors du week-end du 5 et 6 décembre 2025, le CHU de Besançon organise deux actions solidaires destinées à soutenir la recherche sur les maladies rares. Acteur engagé du territoire, l'établissement proposera cette année un grand défi ludique ouvert au public intitulé "Les forêts éphémères" et l’opération "Dessert jaune", reconduite après son succès en 2024.

Organisée par l’association AFM-Téléthon, le Téléthon permet chaque année de financer des programmes majeurs de recherche sur les maladies rares, le soutien aux patients et aux familles et des innovations médicales et sociales qui permettent d’améliorer la prise en charge des patients, rappelle le CHU.

Opération n°1 : "Les forêts éphémères" : un défi LEGO® ouvert à tous

Hall de l’hôpital Jean-Minjoz, vendredi 5 décembre (9h-19h) · Musique live de 17h à 19h (groupe SK-PAD’) / Samedi 6 décembre (9h-13h).

Le CHU invite petits et grands à participer à un défi ludique inédit : construire le plus de forêts possible en 14 heures grâce aux célèbres briques danoises. Chaque groupe dispose de 2 heures pour créer un maximum de petites forêts.

Participation gratuite

Sur inscription : https://my.weezevent.com/defit-telethon

Groupes jusqu’à 8 personnes

Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte

Trois façons de soutenir le Téléthon via cet événement :

Construire des forêts : donner de son temps

Parrainer une ou plusieurs forêts via la page de e-collecte dédiée : https://mapage.telethon.fr/

Faire un don libre dans l’urne du stand Téléthon qui sera présent le vendredi 5 décembre

Clôture de la journée du vendredi en musique

Le groupe SK-PAD’ jouera en live le vendredi 5 décembre, de 17h à 19h.

Évènement organisé avec le soutien des associations LUG’EST et Fanabriques.

Opération n°2 : “Dessert jaune” au restaurant du personnel

Les 3, 4 et 5 décembre au restaurant du personnel du CHU (11h30-14h45), Hôpital Jean-Minjoz.

Durant trois jours, l’équipe du restaurant du personnel proposera des pâtisseries jaunes spécialement conçues pour le Téléthon. Pour chaque dessert acheté, 1 € est reversé à l’association AFM-Téléthon.