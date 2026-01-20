Trafic de stupéfiants à Besançon : un homme de 41 ans termine en prison

Une opération de surveillance menée par la police nationale a conduit à l’interpellation de deux personnes soupçonnées de trafic de produits stupéfiants, vendredi 17 janvier 2026, en fin d’après-midi, dans le quartier de Planoise à Besançon.

Vers 17h30, un équipage de police en surveillance dans le secteur de la QRR de Planoise, rue Léonard de Vinci, a observé un individu déposer un sac au sol. Celui-ci a été immédiatement récupéré par une seconde personne, qui a ensuite procédé à des transactions. Les deux individus ont alors été interpellés par les forces de l’ordre et placés en garde à vue.

Lors de l’intervention, les policiers ont procédé à l’inventaire des produits saisis. Le sac contenait 160 grammes de résine de cannabis, 10 grammes d’herbe de cannabis ainsi que 57 grammes de cocaïne.

Entendus par les enquêteurs, l’un des suspects, âgé de 41 ans, a reconnu sa participation à un trafic de stupéfiants. Le second, un mineur de 16 ans, a pour sa part contesté l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

À l’issue de sa garde à vue, le mineur a été déféré devant le parquet le dimanche 19 janvier 2026 à 13 h 45. Le suspect majeur a également été présenté au parquet et jugé en comparution immédiate. Il s’est vu notifier l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement correspondant à une précédente condamnation, à laquelle se sont ajoutés six mois de prison dans le cadre de cette nouvelle procédure. Il a ensuite été conduit à la maison d’arrêt.