Dimanche 2 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Valdahon
Faits Divers

Un appel à témoins lancé par la gendarmerie du Doubs pour retrouver un sexagénaire

Publié le 02/11/2025 - 13:36
Mis à jour le 02/11/2025 - 13:36

Les gendarmes de la communauté de brigades de Valdahon en charge de l'enquête judiciaire relative à la disparition de Christian L., âgé de 61 ans, ont lancé un appel à témoins ce dimanche. Ce dernier n’a plus donné signe de vie depuis le mardi 28 octobre 2025.

© gendarmerie du Doubs
© gendarmerie du Doubs

"A la demande de la famille et avec l'accord du Procureur de la République de Besançon, les gendarmes de la communauté de brigades de Valdahon en charge de l'enquête judiciaire relative à la disparition de monsieur Christian L., invitent toute personne permettant de localiser ou de contacter cette personne à se mettre en rapport avec eux", peut-on lire sur l’alerte donnée sur la page Facebook de la gendarmerie du Doubs.

À propos de Christian L.

Christian est parti le 28 octobre à 16h10 au volant de son véhicule Volkswagen Passat noire immatriculé AD-674-HS, sa trace se perd sur l'autoroute A7 à VEDÈNE (84).

Il mesure 1,77 m pour 90 Kg, a les yeux marrons, est musclé, présente une calvitie complète et barbe de 4 jours. Il a une entaille récente au-dessus de l'arcade sourcilière droite et bosse frontale coté gauche.

Christian L. était vêtu d'un T-shirt rosé, d'un pantalon beige en tissu glacé, de baskets noires souples et possiblement d'une veste de jogging noire et grise.

Si vous avez des informations, contactez la communauté de brigades de gendarmerie de Valdahon au 03 81 56 28 28 ou composez le 17.

© gendarmerie du Doubs

appel à témoins disparition gendarmerie du Doubs

Publié le 2 novembre à 13h36 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorties cinéma du mois de novembre à Besançon
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Sondage

 10.7
légère pluie
le 02/11 à 15h00
Vent
4.38 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
92 %
 