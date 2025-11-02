Un appel à témoins lancé par la gendarmerie du Doubs pour retrouver un sexagénaire

Les gendarmes de la communauté de brigades de Valdahon en charge de l'enquête judiciaire relative à la disparition de Christian L., âgé de 61 ans, ont lancé un appel à témoins ce dimanche. Ce dernier n’a plus donné signe de vie depuis le mardi 28 octobre 2025.

"A la demande de la famille et avec l'accord du Procureur de la République de Besançon, les gendarmes de la communauté de brigades de Valdahon en charge de l'enquête judiciaire relative à la disparition de monsieur Christian L., invitent toute personne permettant de localiser ou de contacter cette personne à se mettre en rapport avec eux", peut-on lire sur l’alerte donnée sur la page Facebook de la gendarmerie du Doubs.

À propos de Christian L.

Christian est parti le 28 octobre à 16h10 au volant de son véhicule Volkswagen Passat noire immatriculé AD-674-HS, sa trace se perd sur l'autoroute A7 à VEDÈNE (84).

Il mesure 1,77 m pour 90 Kg, a les yeux marrons, est musclé, présente une calvitie complète et barbe de 4 jours. Il a une entaille récente au-dessus de l'arcade sourcilière droite et bosse frontale coté gauche.

Christian L. était vêtu d'un T-shirt rosé, d'un pantalon beige en tissu glacé, de baskets noires souples et possiblement d'une veste de jogging noire et grise.

Si vous avez des informations, contactez la communauté de brigades de gendarmerie de Valdahon au 03 81 56 28 28 ou composez le 17.