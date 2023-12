Pour avoir chaud, les parents allument un barbecue et intoxiquent leurs enfants au monoxyde de carbone à Besançon

Dans la soirée du 5 décembre 2023, une famille a été victime d’intoxication au monoxyde de carbone à Besançon. En cause, un barbecue allumé en guise de chauffage.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 21h dans une maison individuelle située dans le quartier de Montrapon.

À l'arrivée des secours une femme de 53 ans, un homme de 42 ans et deux garçons de 11 et 7 ans présentaient tous les symptômes de l’intoxication au monoxyde de carbone : jambes lourdes et céphalées.

D’après les sapeurs-pompiers, les occupants n’ayant pas de chauffage, ceux-ci auraient décidé d’allumer un barbecue sur le perron de la maison en laissant la porte ouverte pour que la chaleur entre dans l’habitation.

Une bien mauvaise idée qui a conduit les quatre victimes tout droit au CHU Jean Minjoz pour y être pris en charge.