Un homme menace deux personnes avec un tournevis pour un refus de priorité

Après plus d’un an d’enquête, une saisie record a pu être réalisée mardi 12 novembre 2024 à Besançon. Au total, 616.000€ en numéraire et plus de 7 kilos de produits stupéfiants ont ainsi été saisis dans les deux appartements d’un Bisontin âgé de 32 ans. Etienne Manteaux a détaillé le déroulé des faits lors d’une conférence de presse ce jeudi 14 novembre 2024 à Besançon.