Besançon
Un jeune homme soupçonné de remettre illégalement des stupéfiants à son père détenu à la prison de Besançon

Publié le 08/12/2025 - 11:09
Une patrouille de police est intervenue dans l’après-midi du 4 décembre 2025 à la maison d’arrêt de Besançon pour une opération anti-drogue. Un jeune homme de 19 ans en possession de produits stupéfiants a été interpellé. 

© Alexane Alfaro

Lors du contrôle vers 13h30, le chien "stup" a immédiatement marqué un individu au parloir qui rendait visite à son père. L’homme âgé de 19 ans a été interpellé en possession de trois bonbonnes de poudre blanche dans sa chaussette. Après vérification, il s’agissait de 2 doses de 3,5 g de cocaïne et d’une dose de produit inconnu. 

En garde à vue, le mis en cause a reconnu auprès des policiers avoir acheté le stupéfiant mais a précisé qu’il s’agissait de sa consommation personnelle et qu’il n’était pas destiné à son père qu’il venait voir à la prison. 

À l’issue de sa garde à vue, il a écopé d’une ordonnance pénale pour le mois d’avril 2026. 

Publié le 8 décembre à 11h09 par Elodie Retrouvey
