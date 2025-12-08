Un jeune homme soupçonné de remettre illégalement des stupéfiants à son père détenu à la prison de Besançon

Une patrouille de police est intervenue dans l’après-midi du 4 décembre 2025 à la maison d’arrêt de Besançon pour une opération anti-drogue. Un jeune homme de 19 ans en possession de produits stupéfiants a été interpellé.

Lors du contrôle vers 13h30, le chien "stup" a immédiatement marqué un individu au parloir qui rendait visite à son père. L’homme âgé de 19 ans a été interpellé en possession de trois bonbonnes de poudre blanche dans sa chaussette. Après vérification, il s’agissait de 2 doses de 3,5 g de cocaïne et d’une dose de produit inconnu.

En garde à vue, le mis en cause a reconnu auprès des policiers avoir acheté le stupéfiant mais a précisé qu’il s’agissait de sa consommation personnelle et qu’il n’était pas destiné à son père qu’il venait voir à la prison.

À l’issue de sa garde à vue, il a écopé d’une ordonnance pénale pour le mois d’avril 2026.