Lundi 5 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Un mineur de 16 ans interpellé pour trafic de stupéfiants à Besançon

Publié le 05/01/2026 - 14:30
Mis à jour le 05/01/2026 - 12:01

Dans la nuit du 31 décembre 2025, un homme de 16 ans a été interpellé par la police pour trafic de stupéfiants dans le quartier de Planoise à Besançon. 

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Lors d’une surveillance dans le quartier de Planoise, une brigade policière a repéré vers 16h45 un individu procédant à des allées et venues près d’un buisson situé chemin des cerisiers. L’homme allait ainsi s’approvisionner en stupéfiants. 

Les policiers ont inspecté le buisson en question et y ont découvert 8g de cocaïne et 69g d’héroïne. L’individu âgé de 16 ans a aussitôt été interpellé et placé en garde à vue.

Malgré les 375€ découverts en sa possession au moment de sa fouille, le jeune homme a toutefois nié les faits de trafic de stupéfiants lors de son audition. 

À l’issue de sa garde à vue, il a été déféré devant le substitut du procureur le 2 janvier 2026. 

Publié le 5 janvier à 14h30 par Elodie Retrouvey
Salade d’endives avocat et comté

