Un mineur interpellé pour port d’arme prohibé à Besançon

La police nationale de Besançon a procédé dimanche 7 décembre vers 23h00 à l’interpellation d’un jeune homme de 17 ans, contrôlé alors qu’il circulait à bord d’une voiturette sans permis au niveau de l’angle boulevard Léon-Blum – rue de Vesoul.

Selon les informations communiquées par la police, la patrouille de police secours a procédé au contrôle du conducteur après avoir constaté que celui-ci venait de franchir un feu tricolore au rouge fixe.

Lors des vérifications, les agents ont découvert que le jeune homme faisait l’objet d’un contrôle judiciaire lui interdisant de porter une arme. Le conducteur a alors remis spontanément aux policiers un couteau qu’il détenait dans la poche de sa veste.

Il a été interpellé, puis placé en garde à vue, au cours de laquelle il a reconnu les faits. Sa garde à vue a pris fin le 8 décembre, dans la matinée.

L’affaire doit faire l’objet d’une ordonnance pénale, programmée pour en mars 2026.