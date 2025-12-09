Mardi 9 Décembre 2025
Besançon
Faits Divers

Un mineur interpellé pour port d’arme prohibé à Besançon

Publié le 09/12/2025 - 14:46
Mis à jour le 09/12/2025 - 14:25

La police nationale de Besançon a procédé dimanche 7 décembre vers 23h00 à l’interpellation d’un jeune homme de 17 ans, contrôlé alors qu’il circulait à bord d’une voiturette sans permis au niveau de l’angle boulevard Léon-Blum – rue de Vesoul.

Commissariat de Besançon © Alexane Alfaro
Commissariat de Besançon © Alexane Alfaro

Selon les informations communiquées par la police, la patrouille de police secours a procédé au contrôle du conducteur après avoir constaté que celui-ci venait de franchir un feu tricolore au rouge fixe.

Lors des vérifications, les agents ont découvert que le jeune homme faisait l’objet d’un contrôle judiciaire lui interdisant de porter une arme. Le conducteur a alors remis spontanément aux policiers un couteau qu’il détenait dans la poche de sa veste.

Il a été interpellé, puis placé en garde à vue, au cours de laquelle il a reconnu les faits. Sa garde à vue a pris fin le 8 décembre, dans la matinée.

L’affaire doit faire l’objet d’une ordonnance pénale, programmée pour en mars 2026.

Publié le 9 décembre à 14h46
Un réseau de stupéfiants démantelé à Besançon, plus d’1 million d’euros de marchandises saisies

Vendredi 5 décembre 2025, le procureur de la République de Besançon Cédric Logelin et le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraut, sont revenus sur les conditions de démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier des Claires Soleil de Besançon et de cigarettes à Saône après plusieurs mois d’enquête. Les forces de l’ordre ont ainsi saisi une impressionnante quantité de stupéfiants, ainsi que des armes et des liquidités. 

Publié le 6 décembre à 10h07 par Elodie Retrouvey

