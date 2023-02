Un nouveau pôle universitaire ouvrira à Dole en septembre

Après plus de 2 ans de collaboration entre le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région académique Bourgogne-Franche-Comté, l’université de Franche-Comté, et la Ville, Dole vient d'obtenir l'ouverture, en septembre prochain, d'un Bachelor « Packaging Emballage Conditionnement » et d’un Bachelor « Science des Données ».

L’université de Franche-Comté de retour à Dole 600 ans après sa création

Le choix d’ouvrir un site universitaire à Dole répond à une volonté d’aménagement du territoire. De par sa position centrale dans la région Bourgogne-Franche-Comté, la Dole bénéficie du bassin de recrutement des étudiants de la région académique. L'accès aux transports permet également le recrutement d’enseignants-chercheurs sur les deux métropoles de Dijon et Besançon.

« Notre souhait est de développer notre offre de formation pour proposer aux jeunes et aux familles un plus large choix qui répond également à une volonté d’aménagement du territoire » explique Macha Woronoff, présidente de l’université de Franche-Comté.

Jusqu’à présent, ces deux Bachelor n'existaient pas à l’échelle de la région. Ces parcours viennent ainsi diversifier la palette de formations supérieures en local, répondant aux besoins des jeunes bacheliers et des entreprises du territoire.