Un palais des sports plein pour galvaniser le BesAC contre Le Havre

Incroyable engouement pour ce premier match de la phase retour de la Phase 1 du championnat de N1 ! A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous nous acheminons sans doute vers un Palais des sports de Besançon archi-plein et donc une soirée à guichets fermés. Le rendez-vous est donné vendredi 5 décembre à 2000 pour le savoir…

Nationale 1 - Phase 1 - Match 14 - A Besançon, BesAC - STB Le Havre

Alors c'est vrai, cette soirée sera un tout, avec des animations en cascade : un marché de Noël inédit dans les couloirs du Palais, deux guest stars, Fred Weis et Mickaël Gelabale, qui à deux représentent 256 sélections en équipe de France, l'influenceur Suitman, monsieur Franche-Comté, une présentation à la mi-temps des 450 licenciés du BesAC, un moment toujours fort, des danseurs et danseuses, un barber au service du Téléthon, des animations à feu roulant, etc.

Et bien sûr le coeur de cette soirée : le match entre le BesAC et le grand favori de ce championnat, le STB Le Havre, actuel 3e de la division. On se souvient qu'à l'aller, le BesAC n'avait cédé que de deux petits points (72-70). Voilà qui a laissé une immense frustration à l'époque et laisse des perspectives. pour ce vendredi. Mais la formation havraise reste sur trois très courtes défaites à Fos/mer, à Mulhouse et plus surprenant à domicile contre Loon-Plage (89-92).

C'est donc une équipe qui avait aligné 10 victoires de suite et se retrouve en recherche de points. De quoi débarquer dans la fournaise du Palais avec la rage pour faire respecter son rang et continuer à coller à ses ambitions d'accession. Le Havre, même s'il sera privé de son ailier US Robertson, c'est sans doute le plus gros effectif de la division avec la deuxième meilleure attaque du championnat (83,2 pts) et la 2e équipe qui prend le plus de rebonds offensifs (14,7/match), ce qui traduit l'agressivité d'un ensemble où cinq joueurs sont à 10 points et plus.

Simon Correa qualifié



Voilà donc l'étendue de la tâche proposée à une équipe bisontine qui voudrait tant attaquer la phase retour par une victoire, ce qui constituerait la troisième au bilan quand Le Havre en compile dix. On le sait, la trêve internationale a permis, côté bisontin, de rééquilibrer l'ensemble avec l'arrivée dans le jeu intérieur de Simon Correa (21 ans - 2,05m), l'ancien international U18 qui sort d'une pige consistante à Metz (10,3 pts et 4,3 rebonds). Ce qui permettra de confirmer le Suédois David Hook au poste d'ailier où il est plus productif.

Malheureusement Calvin Jubenot ne sera pas encore suffisamment rétabli (retour le 12/12), même s'il sera sur le banc au milieu de ses coéquipiers, une volonté du coach. Avec l'espoir que Quentin Hanck aura encore franchi une étape vers sa meilleure forme et que Yannick Nkombou pourra de nouveau rayonner dans la raquette comme contre Berck avec ses 37 d'évaluation.

En tout cas, comme le précise Laurent Kleefstra : " Tout l'effectif est motivé, on a bien travaillé avec la volonté d'effacer la frustration du match aller. Il va falloir être le plus possible conquérants face à cette équipe, le plus gros poisson du championnat ". Et de poursuivre : " Ce sera un match à forte pression pour les deux équipes. Nous, on devra produire du bon jeu et de la concentration "

Quant à ce Palais des sports plein à craquer : " Les joueurs sont prévenus. Il ne faut pas que ça les paralyse, mais au contraire que ça les galvanise ! "

(Communiqué)