Mardi 14 Octobre 2025
Novillars
Faits Divers

Un trentenaire met volontairement le feu à son apparemment à Besançon

Publié le 14/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 14/10/2025 - 12:33

Les forces de l’ordre ont été appelées vers 22h50 avenue de Monjoux à Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Un équipage de police a été dépêché dans un appartement situé au premier étage d’un petit immeuble. Selon les éléments recueillis sur place, il s’est avéré que l’auteur de l’incendie a crié "je vais tous les cramer" avant de quitter son appartement dans lequel il avait allumé un feu.

Les pompiers ont pu éteindre le départ de l’incendie. Recherché, l’auteur a vite été interpellé et grâce aux patrouilles et à l’équipage cynophile. Il a été placé en garde à vue.

Il s’est avéré que l’homme de 36 ans était locataire et présentait des troubles psychiatriques. Il a été hospitalisé à Novillars.

Publié le 14 octobre à 14h00 par Hélène L.
