Un trio franc-comtois met en ligne un podcast 100% foot

Originaires de Franche-Comté, Jérémy, Guillaume et Jordan ont lancé le 12 janvier 2024 un podcast nommé Radio Breakfoot qui fait la part belle au football y compris au monde amateur.

L’idée de ce podcast est née d’une conversation entre deux amis, Jordan, belfortain et Jérémy, bisontin, qui débattent régulièrement de sujets de football. Ils décident alors de contacter leur ami et animateur radio, Guillaume, pour les aiguiller dans ce projet et le convaincre de se joindre à l’aventure.

Pour ces trois amis, l’idée de ce podcast est de "parler du foot populaire comme on en voit dans les médias mais en y incluant le monde amateur" résume Jérémy.

Lancé le 12 janvier dernier sur les réseaux, Radio Breakfoot proposera bientôt des émissions d’environ 20 à 30 minutes, deux fois par mois animées par Guillaume. Les chroniqueurs Jérémy et Jordan travaillent actuellement à la préparation des premiers épisodes.

Au programme de ce podcast, du débat bien sûr, mais aussi une volonté de mettre en avant le football amateur et insister sur des sujets tels que le handicap ou encore le football comme école de la vie. Des invités issus du football professionnel et semi-professionnel se joindront également à l’émission.

Les podcasts seront disponibles sur les plateformes Spotify et SoundCloud.