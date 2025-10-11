Samedi 11 Octobre 2025
Alerte Témoin
Bourguignon
Faits Divers

Un véhicule se retrouve sur le toit et percute un coffret électrique : 50 personnes privées de courant à Bourguignon dans le Doubs

Publié le 11/10/2025 - 07:49
L’accident s’est produit vendredi 10 octobre 2025 vers 17h35 rue de la plaine dans la commune de Bourguignon, près de Pont-de-Roide-Vermondans.

© Élodie R.
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation routière impliquant un véhicule de tourisme immobilisé sur le toit.

L’impact a détruit un coffret électrique communal qui a impacté une cinquantaine d’administrés. Parmi les deux occupants du véhicule, un homme de 30 ans, s’est retrouvé piégé à l’intérieur, tandis qu’un homme de 40 ans a pu sortir de lui-même.

Des techniques de désincarcération ont été nécessaires pour libérer la première victime, puis les sapeurs-pompiers ont assuré le transport des deux victimes, catégorisées état léger, aux urgences de Trévenans.

Une équipe ENEDIS s’est rendue sur place pour réaliser les travaux nécessaires pour remettre l’électricité en début de soirée.

Publié le 11 octobre à 07h49 par Hélène L.
