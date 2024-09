Une association locale exige des réponses sur des faits d’abus bancaires

Leur présence a selon eux pour objectif d’informer les gens "de ce qu’il se passe au Crédit Agricole". D’après l’association, la banque, attaquée pour « faux et usage de faux » et "création de fausse société pour inscrire un lotissement", était convoquée en avril dernier par le tribunal de Besançon. Mais selon Jean-Philippe Garnier, "deux jours avant de passer au tribunal, la banque a demandé un report de l’audience". Même constat pour une deuxième affaire également en cours.

Les procès reportés à la demande de la banque

Agacée par l’attitude de la banque qui semble "demander des reports sur des affaires où nous, on a apporté des arguments concluants", l’association aimerait enfin pouvoir entendre le Crédit Agricole "s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés". Au lieu de cela, l’association voit les procès être reportés à des dates ultérieures.

Elle décide pourtant de "ne pas lâcher l’affaire" et de faire savoir à la banque qu’elle continue d’attendre des réponses en faisant acte de présence tous les mercredis matin devant son siège. Accompagné d’une pancarte signalant "Halte aux abus bancaires" Jean-Philippe Garnier et sa petite troupe distribuent des tracts aux passants et clients dans le but de "savoir s’il n’y a pas d’autres personnes concernées" par ce même type de problème. Et ce, y compris pour d’autres banques "on n’est pas sectaire, si une banque fait la même chose, les gens peuvent évidemment nous contacter".

Laisser la justice suivre son cours

Vouée à la disparition depuis l’arrivée de la loi du 20 janvier 2017 sur l’autorité de contrôle prudente et de résolution (chargée de la surveillance de l’activité des banques et des assurances en France), l’association de défense contre les abus bancaire résiste tant bien que mal jusqu’à obtenir des réponses concernant ces deux affaires.

Contactée, la banque n’a pas souhaité commenter la situation, préférant "laisser la justice suivre son cours". Le Crédit Agricole BFC précise toutefois avoir fait constater par huissier la présence de l’association devant son siège estimant que la démarche se rapporte selon eux à de la "diffamation".