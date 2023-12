COP pour le climat : le ministre de la transition écologique bientôt à Dijon

Face à l'urgence climatique et environnementale, la Région Bourgogne Franche-Comté organise une Cop en présence du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu. Cette conférence, qui aura lieu mercredi 13 décembre prochain, présentera le résultat d'un an de travaux au niveau national, ayant abouti à un plan ''concret, collectif et crédible'' pour réussir la transition énergétique, réduire l'empreinte carbone et mieux gérer les ressources essentielles.