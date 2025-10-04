Samedi 4 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Uun homme écroué pour tentative de féminicide à Besançon

Publié le 04/10/2025 - 17:15
Mis à jour le 04/10/2025 - 17:15

Un homme de 28 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi à Besançon pour tentative de meurtre de sa compagne, qui a reçu une balle dans la mâchoire, a-t-on appris samedi 4 octobre 2025 auprès du procureur.

© Élodie R.
© Élodie R.

Le mis en cause conteste les faits qui lui sont reprochés, a précisé le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin.

Il est soupçonné par la police d'être l'auteur du tir qui a traversé la mâchoire de sa compagne de 23 ans, le 20 septembre, dans un immeuble du quartier populaire de Palente à Besançon.

La victime, conduite à l'hôpital après sa blessure, est désormais sortie d'hospitalisation.

Comptant 17 mentions à son casier judiciaire, notamment pour violences, mais pas pour violences conjugales, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a ajouté le procureur.

(AFP)

blessé mise en examen procureur de la république tentative de féminicide

Publié le 4 octobre à 17h15 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

