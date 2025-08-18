Lundi 18 Août 2025
Besançon
Faits Divers

Violation d’une interdiction de paraître : un ex en garde à vue après une nuit chez la victime

Publié le 18/08/2025 - 14:19
Mis à jour le 18/08/2025 - 11:46

Ce vendredi 15 août 2025, au centre-ville de Besançon, un équipage de police secours en patrouille a interpellé un individu de 26 ans, en violation d’une interdiction de paraître devant le domicile de son ex-conjointe.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

En patrouille vendredi dernier, les policiers ont aperçu l’individu devant le domicile de la victime, qui violait alors son interdiction d’y paraître. Lors de l’interpellation, celle-ci les informe que le mis en cause a passé la nuit chez elle, et qu’elle ne voulait pas porter plainte.

Un test d’alcoolémie a révélé un taux de 0,3 mg/l d’air expiré chez l’individu alors placé en garde à vue. Pendant son interrogatoire, le jeune homme a reconnu avoir enfreint l’interdiction, affirmant être venu à la demande de son ex-conjointe et même avoir eu des relations sexuelles avec elle.

Sa garde à vue était levée le samedi 16 août 2025 dans la matinée, après que les autorités aient rappelé le mis en cause à ses obligations légales en matière de contrôle judiciaire.

alcool garde à vue interdiction de paraître police

Publié le 18 aout à 14h19 par Salomé F. • Membre
Faits Divers

