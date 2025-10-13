Vol aggravé à Besançon : une femme condamnée à 10 mois de prison avec sursis

Une femme de 31 ans a été interpellée le mercredi 9 octobre 2025, vers 13h45, après un vol à l’étalage commis dans un supermarché Carrefour Contact situé rue de Charigney, à Besançon.

Selon les informations communiquées par la police nationale, la suspecte a été surprise par les employés du magasin alors qu’elle tentait de dérober plusieurs produits d’hygiène et de soins pour un montant total de 83,79 euros. Déjà connue de la direction du commerce pour des faits similaires, elle a été conduite dans le bureau administratif en attendant l’arrivée des forces de l’ordre.

Avant l’intervention de la police, la femme a tenté de prendre la fuite et s’est montrée violente envers un membre du personnel, qu’elle a poussé, provoquant sa chute. La victime n’a pas eu d’incapacité totale de travail. La suspecte a également déclenché l’alarme du magasin.

Arrivée sur les lieux, la patrouille de police a procédé à son interpellation. Lors de la fouille, un couteau a été retrouvé sur elle, bien qu’elle ne l’ait pas utilisé ni exhibé pendant les faits. Placée en garde à vue, la mise en cause a reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés.

Présentée le lendemain dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), la trentenaire a été condamnée à une peine de dix mois de prison avec sursis. Elle a été laissée libre à l’issue de l’audience.