ZS Concept à Besançon, brunch et shopping comme à la maison...

Parti de l'idée d'ouvrir une boutique de prêt-à-porter et de conseils en habillement au centre-ville de Besançon, le projet d'un concept offrant un espace d'attentions et de bien-être aux clientes s'est développé en périphérie, chemin des Planches, près de la forêt de Chailluz.

La boutique de mode, essentiellement française, mais aussi italienne, est née dans une maison transformée en commerce. Pour le confort et le bien-être de ses clientes, un espace dédié aux brunchs le dimanche, à l'évènementiel des particuliers et des entreprises a été aménagé. "D'un côté on craque, de l'autre côté on croque !", formule Sheila, la gérante.

Pour les grands et les petits, des tables et des salons de jardins sont installés à l'ombre d'un cèdre bleu dans un cadre verdoyant et calme, avec un terrain de pétanque pour encore plus de convivialité.

Côté mode, la boutique offre des articles "de marques exclusives à Besançon", précise Sheila, à tous les prix et pour toutes les tailles, du 36 au 54. "Élégance, qualité et conseils" sont les critères de la gérante pour habiller les femmes et les hommes.

Côté brunch, les produits sont proposés en buffet et issus de producteurs locaux et d'artisans partenaires. C'est également le cas pour les soirées évènementielles, avec un service à table. "Le concept gourmand est d'offrir des produits bio ou en circuit court, pour le plaisir des papilles", souligne Sheila.

