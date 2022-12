Exclusif : on a rencontré le Père Noël, il nous dévoile son plus grand secret !

Bonjour Père Noël !

"Bonjour maCommune, quelles sont vos questions ?"

Les enfants peuvent-ils vous rencontrer à Besançon ?

"Bien sûr, place Granvelle, tous les mercredis de 11 à 13 heures et de 15 à 19 heures ; et pareil le samedi et le dimanche."

Comment faire pour vous adresser une liste de cadeaux ?

"Soit vous l'adressez directement au pôle Nord, elle arrivera à trouver la destination, autrement vous avez une boîte juste à côté."

Est-ce que les enfants peuvent vous laisser un gâteau, un verre de lait, … ?

"Bien sûr ! Un gâteau, un verre de lait, … il y en a même qui me laissent des dessins ou des jouets pour que je me rappelle d'eux."

Comment faites-vous pour livrer autant de jouets le soir de Noël ?

"Alors, on a un traîneau qui est très rapide. Et j'ai une boussole qui me permet d'arrêter le temps. Dès que je livre un cadeau je réactive le temps et je vais au prochain."

Vous avez beaucoup de lutins pour vous aider à fabriquer tous ces jouets ?

"Beaucoup de lutins ! J'en ai amené quelques-uns avec moi, qui sont ici. Mais j'en ai laissé un maximum au pôle Nord pour qu'ils puissent m'aider le temps que je suis ici."

Où sont vos rennes en ce moment ?

"Les rennes sont au pôle Nord. Ce sont les lutins qui s'en occupent. Ils viennent me chercher juste le soir, quand je rentre."

Merci Père Noël !

"Merci à vous... et joyeux Noël !"