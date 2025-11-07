Arbres dangereux à Devecey : des travaux d’abattage entreprise jeudi prochain

Le jeudi 13 novembre 2025, de 7h30 à 16h15, la direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, procédera à des travaux d’abattage d’arbres dangereux sur la RN57. dans le sens Besançon-Vesoul, au droit de l’échangeur n°50 (Devecey).