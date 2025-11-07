Vendredi 7 Novembre 2025
Alerte Témoin
Devecey

Arbres dangereux à Devecey : des travaux d’abattage entreprise jeudi prochain

Publié le 07/11/2025 - 11:05
Mis à jour le 07/11/2025 - 11:05

Le jeudi 13 novembre 2025, de 7h30 à 16h15, la direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, procédera à des travaux d’abattage d’arbres dangereux sur la RN57. dans le sens Besançon-Vesoul, au droit de l’échangeur n°50 (Devecey).

© Élodie R.

Ces travaux entraîneront :

  • La neutralisation de la voie de droite
  • La fermeture de la bretelle d’entrée sur la RN57 en direction de Vesoul.

Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°51 (RD1) afin de pallier cette fermeture.

Publié le 7 novembre à 11h05 par Hélène L.
