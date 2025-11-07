Arbres dangereux à Devecey : des travaux d’abattage entreprise jeudi prochain

Ces travaux entraîneront :
- La neutralisation de la voie de droite
- La fermeture de la bretelle d’entrée sur la RN57 en direction de Vesoul.
Une déviation sera mise en place via l’échangeur n°51 (RD1) afin de pallier cette fermeture.
Le jeudi 13 novembre 2025, de 7h30 à 16h15, la direction interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour le compte de l’État, procédera à des travaux d’abattage d’arbres dangereux sur la RN57. dans le sens Besançon-Vesoul, au droit de l’échangeur n°50 (Devecey).
