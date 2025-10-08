À 72 ans, il roulait ivre et sans permis à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les policiers ont interpellé un homme de 72 ans ce lundi 6 octobre 2025 vers 15h45 au niveau du boulevard Salvador Allende à Besançon.

Une patrouille de motards de la police nationale a croisé un individu au volant d’un véhicule, individu qu’ils savaient être sous le coup d'une annulation du permis conduire.

Les policiers ont procédé au contrôle du conducteur qui s’est avéré alcoolisé avec 1,81 g d’alcool par litre de sang.

L'homme âgé de 72 ans a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionné, il a reconnu avoir consommé de l’alcool et a confirmé qu’il conduisait malgré l’invalidation du permis de conduire.

Il a été remis en liberté le 7 octobre et sera présenté le 2 avril 2026 devant le tribunal de Besançon.