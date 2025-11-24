Lundi 24 Novembre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Immobilier

Dispositif Denormandie : une opportunité rare pour investir dans l’ancien rénové

Publié le 24/11/2025 - 07:00
Mis à jour le 18/11/2025 - 16:43

PUBLI-INFO • Le dispositif Denormandie est conçu pour encourager la rénovation de logements anciens. Il combine avantages fiscaux attractifs et valorisation patrimoniale, tout en contribuant à la revitalisation urbaine.

Julien Denormandie © © Twitter officiel de Julien Denormandie
Conditions pour en bénéficier

  • Localisation : uniquement dans des communes éligibles (peu nombreuses en France, ce qui rend l’opportunité rare).
  • Travaux : ils doivent représenter au moins 25 % du coût total de l’opération et inclure une amélioration énergétique.
  • Engagement de location : 6, 9 ou 12 ans.

Respect des plafonds :

  • Loyers : plafonds fixés par zone.
  • Ressources des locataires : plafonds réglementaires.

Avantages fiscaux

Réduction d’impôt proportionnelle à la durée d’engagement :

  • 6 ans : 12 % du montant investi soit 2% par an.
  • 9 ans : 18 % soit 2% par an.
  • 12 ans : 21 % soit 2% par an pendant 9 ans et 1% par an pendant 3 ans.

Calculée sur le prix d’achat + coût des travaux (dans la limite de 300 000 €).

Un investissement patrimonial

Choisir le Denormandie, c'est plus qu'acheter un simple bien immobilier. C'est opter pour des propriétés avec du caractère et situées dans des quartiers emblématiques. En alliant charme, histoire et rendement locatif, vous ne faites pas que faire fructifier votre investissement, vous contribuez aussi à sauvegarder notre patrimoine local. Cet aspect patrimonial donne une valeur unique à votre investissement, en le liant à l'histoire et à la culture des lieux.

Besançon : une ville éligible

Bonne nouvelle : Besançon fait partie des rares villes éligibles au dispositif Denormandie. Mais attention : ce dispositif prendra fin le 31 décembre 2027. Il est donc urgent de saisir cette opportunité avant sa disparition.

L’offre SMCI

SMCI, référence en matière de rénovation haut de gamme, propose actuellement le programme L’Intemporel, et prépare le lancement d’un nouveau projet exclusif. Forte de réalisations prestigieuses comme Le Conservatoire ou l’Hôtel Pusel de Boursières, SMCI s’impose comme le partenaire idéal pour un investissement patrimonial réussi.

 

