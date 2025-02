La Bourgogne-Franche-Comté au Salon international de l’agriculture 2025

Pour cette 61e édition du Salon international de l’agriculture, la Région Bourgogne-Franche-Comté présente deux nouveaux espaces de valorisation et de promotion de son territoire et de son agriculture, hall 1 et hall 7.1, en partenariat avec les organismes de sélection des races Charolaise, Montbéliarde et Mouton Charollais, la Chambre régionale d’agriculture, le GPPR (Gastronomie et promotion des produits régionaux) de Bourgogne-Franche-Comté et les Départements du Jura et de la Saône-et-Loire. Au-delà de la promotion des races et des produits, la Région "met une fois de plus l’accent sur la qualité de ses filières. Producteurs, éleveurs, lycéens et acteurs du monde agricole sont au rendez-vous" nous précise-t-on.

Les stands de la Région

Hall 1 (allée F, stand 108) : "ma région Mémeuh !"

La Bourgogne-Franche-Comté s’installe pour la septième année dans le hall 1, sur un tout nouvel espace de 108 m2. Baptisé "ma Région mémeuh !", ce stand est dédié à la promotion des races Charolaise, Montbéliarde et Mouton Charollais, avec ses éleveurs et ses producteurs qui font la renommée du territoire. Des dégustations de viande (Charolaise, Mouton Charollais), de fromages issus du lait de la Montbéliarde et des animations s’y déroulent toute la semaine.

Hall 1 (stand M 137) : "Découvrez les trésors fromagers du Massif jurassien"

L’Union Régionale des Fromages d’Appellation d’Origine Comtois (URFAC) vous invite à vivre une immersion gourmande et conviviale avec sa traditionnelle fruitière en bois et ses fromages emblématiques.

HALL 7.1 (allée J, stand 013) : "Une région fière de son terroir !"

Durant neuf jours, la Bourgogne-Franche-Comté propose des animations pour valoriser les producteurs, les filières et les pépites gourmandes du terroir.

Produits locaux et savoir-faire à l’honneur

Dans le hall des Régions, sur un nouveau pavillon de 130 m2, les produits et les producteurs, sans oublier le chef Jean-Alain Poitevin, seront à l’honneur. L’espace régional dispose d’un bistrot gourmand, d’un bar à fromages, d’un bar à vin et de sa traditionnelle zone de restauration assise. Un marché de producteurs et une boutique proposent aux visiteurs les savoureux produits régionaux.

Le chef Jean-Alain Poitevin met en valeur le Bœuf Comtois, la saucisse de Morteau, la saucisse de Montbéliard, la volaille de Bresse, les fromages sous signe officiel de qualité, et parmi les nouveautés cette année à la carte, les escargots de Bourgogne et le Mont d’Or chaud !

Le pavillon régional présente les atouts de l’ensemble du territoire, reçoit des producteurs et propose des démonstrations culinaires. Le réseau "Bienvenue à la ferme" est présent aux côtés des viticulteurs pour faire déguster leurs vins sur l’espace "En direct du domaine".

En chiffres, la présence de la Bourgogne-Franche-Comté au Salon de l’agriculture 2024 :

Le bistrot et le restaurant : 1 959 plats et 707 menus vendus ;

Le bar à fromages : 1 443 assiettes vendues ;

La boutique : 722 produits vendus ;

L’espace « partenaires » : 16 producteurs locaux présents ;

Plus de 60 produits locaux présentés dans les animations, au bistrot, dans les menus ou les cocktails ;

35 filières partenaires ;

146 produits médaillés et 35 médailles pour les vins et les produits au Concours général agricole.

Les temps forts

Mercredi 26 février : la "Journée Bourgogne-Franche-Comté"

Dès 9h30 : visite de l’espace régional du hall 7.1 et rencontre avec les producteurs

À partir de 12h30 : rendez-vous sur le stand régional du hall 1.

Animations sur les deux pavillons de Bourgogne-Franche-Comté

Sur le stand du hall 1 :

Des animations et des dégustations de viande proposées par l’Organisme de Sélection de la race Charolaise

Animations avec le chef Philippe Dumoux

Animations avec l’URFAC et l’OS Montbéliarde.

Nouveautés

Une boutique de vente de viande et de charcuteries charolaises

Des quiz sur les races et les produits de la région.

Une vache à traire, pour apprendre en s’amusant.

Sur le stand du hall 7.1 :

Dégustations et animations avec les producteurs et les filières de Bourgogne-Franche-Comté

Bars à vin et à fromages, bistrot et restaurant vous ouvrent à nouveau leurs portes.

Nouveautés

Un "Casino gourmand"

Concours général agricole

Les chevaux de trait Comtois et de l’Auxois, les vaches des races Charolaise et Montbéliarde, et le Mouton Charollais, défendent leurs chances au Concours général agricole des animaux.