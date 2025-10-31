Vendredi 31 Octobre 2025
Bourgogne-Franche-Comté

Mois sans tabac : zoom sur les défis en Bourgogne-Franche-Comté

Publié le 31/10/2025 - 15:02
Mis à jour le 31/10/2025 - 11:29

Le Mois sans tabac fête ses 10 ans ce mois de novembre 2025. L’occasion de mettre en lumière plusieurs défis organisées en Bourgogne-Franche-Comté.

© Myriams-Fotos/ Pixabay
© Myriams-Fotos/ Pixabay

De nombreuses actions de terrain, sous l’égide des Agences régionales de santé sont organisées. On retrouvera : des stands d’information, des ateliers et événements dans toute la France, en collaboration avec les professionnels de santé, les employeurs et les commerces de proximité.

Des défis régionaux à destination des clubs et associations sportives, en partenariat avec le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS), seront organisées ainsi que Eudes dés inter régions à destination des jeunes, professionnels et directions des unités de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ). Ceci, en partenariat avec la Direction inter régionale PJJ BFC et Grand-Centre.

Enfin, des défis interdépartementaux à destination des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou sans emploi seront également mis en place en partenariat avec les Missions Locales, les écoles de la 2nde chance et/ou les associations Unis-Cité de la Nièvre, de Saône-et-Loire et du Nord Franche-Comté.

Une aide 24h/24…

Le mois sans tabac, c’est aussi :

  • Un site dédié (mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr) avec des conseils personnalisés et un suivi quotidien.
  • L’application Tabac info service, pour un accompagnement 24/7.
  • Le 39 89, un numéro pour un soutien gratuit et personnalisé par des tabacologues
  • Des kits d’aide à l’arrêt, disponibles gratuitement en pharmacie et à la commande sur le site de l’opération.

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/mes-evenements

Publié le 31 octobre à 15h02 par Hélène L.
