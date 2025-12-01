NEMUS : une nouvelle référence pour l’immobilier tertiaire dans le Grand Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

PUBLI-INFO • Le projet NEMUS, porté par SMCI et SEDIA, incarne une vision novatrice de l’immobilier tertiaire, alliant attractivité économique, qualité architecturale, engagement environnemental et économie d’utilisation. L’ensemble de plus de 8000 m² propose une offre de locaux tertiaires, incluant bureaux et commerces, parfaitement adaptés aux besoins des entreprises modernes.

1. Une situation stratégique aux multiples atouts

Implanté à Miserey-Salines, NEMUS bénéficie d’un emplacement premium :

Accessibilité optimale : proximité immédiate de l’A36, de la RN57 et des grands axes vers Dijon, Belfort et la Suisse.

: proximité immédiate de l’A36, de la RN57 et des grands axes vers Dijon, Belfort et la Suisse. Connexion rapide avec le centre-ville de Besançon et la gare Franche-Comté TGV.

avec le centre-ville de Besançon et la gare Franche-Comté TGV. Visibilité forte : un site en façade d’autoroute, idéal pour l’image des entreprises.

: un site en façade d’autoroute, idéal pour l’image des entreprises. Environnement dynamique : située sur la zone de Miserey-Ecole Valentin, l’une des plus dynamique de la Région.

2. Une qualité architecturale et une organisation exemplaires

NEMUS se distingue par une architecture contemporaine et durable :

Bâtiments indépendants à taille humaine : chaque entreprise dispose de son propre bâtiment, favorisant autonomie et identité.

: chaque entreprise dispose de son propre bâtiment, favorisant autonomie et identité. Des surfaces modulables de 180 M² à plus de 1000 M²

de 180 M² à plus de 1000 M² Espaces extérieurs aménagés : l’ensemble est organisé autour d’un plan d’eau central, d’un parc paysagé et de cheminements piétons pour un cadre de travail agréable, un critère essentiel pour la performance et le bien-être des collaborateurs.

: l’ensemble est organisé autour d’un plan d’eau central, d’un parc paysagé et de cheminements piétons pour un cadre de travail agréable, un critère essentiel pour la performance et le bien-être des collaborateurs. Matériaux biosourcés : une qualité durable au service de l’esthétique et de l’environnement.

3. Une démarche RSE forte : économies et confort

NEMUS intègre des solutions innovantes pour réduire les charges et améliorer le confort :

Panneaux photovoltaïques : 800 m² pour alimenter les communs

: 800 m² pour alimenter les communs Puits canadiens + VMC double flux : confort thermique été/hiver, économie d’énergie

: confort thermique été/hiver, économie d’énergie Des équipements soigneusement sélectionnés pour être plus économiques à l'usage.

pour être plus économiques à l'usage. Labels EFFINATURE et BEE tertiaire : gages de performance énergétique et biodiversité.

Ces choix permettent de réduire significativement les coûts d’exploitation, tout en respectant les normes environnementales les plus exigeantes.

4. Une offre flexible et adaptée à tous les besoins

Vente ou location : liberté pour les entreprises.

: liberté pour les entreprises. Aménagement à la carte : personnalisation des espaces selon l’activité.

: personnalisation des espaces selon l’activité. Stationnements privatifs et mutualisés : plus de 350 places de stationnement

: plus de 350 places de stationnement Espaces mutualisés et services pratiques : local cycles sécurisé, lockers pour livraisons.

Cette modularité fait de NEMUS une solution unique sur le marché, capable de répondre aux attentes des PME comme des plus grandes entreprises.

"Le projet NEMUS apporte une nouvelle dimension à l'immobilier tertiaire sur le Grand Besançon en combinant situation optimale, qualité architecturale, et engagement environnemental. Situé à Miserey-Salines, cet ensemble de plus de 8000 m² répond parfaitement aux besoins des entreprises modernes avec ses locaux modulables et ses équipements innovants. NEMUS représente une opportunité unique pour les entreprises de toutes tailles cherchant à s'implanter dans un environnement dynamique et durable." — Patrick-Olivier Equoy, Directeur Général SMCI