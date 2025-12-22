Noël 2025 : une grosse demande de jouets "made in France" et en bois

À l’approche du 25 décembre 2025, nous sommes allés dans l’enseigne de jouets Bidiboule située rue Gustave Courbet dans le centre-ville de Besançon pour connaître quels sont cette année les jouets privilégiés par les consommateurs à déposer sous le sapin de Noël.

Ici, les clients qui passent les portes de l’enseigne ne sont pas à la recherche des jouets portés par des licences fortes comme Lego, Playmobile ou de mode comme un certain Labubu. Chez Bidiboule, on privilégie les jouets "qui ont du sens" et qui ne "surfent pas sur une mode", nous confie Marc Durand, le gérant qui a repris la boutique il y a désormais une petite année. S’il n’a donc pas encore beaucoup de recul en ce qui concerne les tendances de Noël, le gérant nous a néanmoins révélé que cette année les clients sont surtout à la recherche de produits "made in France" et de jouets en bois.

Et dans l’enseigne de la rue Courbet, il y a justement tout ce qui permet de répondre à ces deux demandes. Plusieurs jouets combinent d’ailleurs les deux éléments de recherche comme par exemple les produits "Jeujura" issus du département voisin.

Sous forme de bilboquets, toupies, casse-tête ou encore boîte à musique, le bois est avant tout gage de qualité et promet un jouet durable que l’on transmet parfois de génération en génération.

Pour les tout-petits, ce sont encore les peluches qui ont le plus la côte. Le magasin propose ainsi un large éventail d’animaux, doudous et autres.

Dès le plus jeune âge, Marc Durand nous confirme que les jouets éducatifs ont également beaucoup de succès. Le jeu éducatif Etoilium, adapté aux enfants de la maternelle à la primaire, est fabriqué en France et conçu par des professionnels de l’enfance et permet d’apprendre en s’amusant.

Les jouets créatifs ne sont pas en reste. Construction, dessin, peinture ou encore sculpture sont proposés pour les petits artistes en herbe.

Location de jeux de société

Marc Durand a également souhaité élargir son offre aux grands enfants et propose ainsi dans sa boutique des jouets "de 0 à 108 ans". Le gérant cherche donc à développer son rayon art créatif et puzzle à destination des adultes. Et pour contenter "à la fois parents et enfants", il a également un large choix de jeux de société, disponibles à l’achat mais aussi à la location afin d’essayer "un jeu à la journée ou à la semaine" et de conforter ou non son futur achat.

Focus sur 3 jouets repérés chez Bidiboule

Une peluche loup

Vous n’avez pas pu y échapper, le loup est le personnage phare d’une publicité de Noël d’un célèbre supermarché qui fait beaucoup parler d’elle en ce moment. Elle connaît un succès tel que l’enseigne a déjà annoncé la commercialisation prochaine de la peluche à l’effigie de son héros. Mais problème, celle-ci ne sera pas disponible avant Noël. Alors ni une ni deux, on n’hésite pas à se rabattre sur l’un des modèles tout aussi jolis proposés par Bidiboule.

Une ferme en bois

La dermatose nodulaire contagieuse bovine a été et est encore l’un des sujets de société les plus sensibles de cette fin d’année. Alors quoi de mieux qu’une ferme en bois pour permettre aux enfants de se familiariser avec le quotidien des agriculteurs tout en se mettant à la place des animaux et des personnes qui y travaillent.

La carabine de Martin Fourcade

En attendant la version féminine de Lou Jeanmonnot, on se rabat sur la carabine en bois du sextuple champion olympique de biathlon Martin Fourcade produite par le fabricant de jouets Vilac, installé à Moirans-en-Montagne. De quoi faire naître quelques vocations qui suivront peut-être les traces de la biathlète franc-comtoise.