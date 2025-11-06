Jeudi 6 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Trafic de stupéfiants : les policiers interviennent dans un appartement censé être inoccupé à Besançon

Publié le 06/11/2025 - 15:02
Mis à jour le 06/11/2025 - 12:51

L’intervention s’est déroulée lundi 3 novembre 2025 peu avant 16h00 rue Durer à Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les policiers ont été avertis qu’un possible trafic de stupéfiants se déroulait à l’intérieur d’un apparemment censé être inoccupé. Sur place, le bailleur a laissé libre accès au logement et deux hommes ont été interpellés. À l’intérieur de l’appartement se trouvait 145 g de résine de cannabis, 75 g d’herbe de cannabis, 1,5 g d’héroïne et 32 g de mélange cocaïne-ketamine, 64 g d’herbe de cannabis ainsi que 175 euros en liquide.

Les deux hommes, âgés de 25 et 21 ans, ont été placés en garde à vue. Auditionnés, ils ont reconnu être en situation irrégulière sur le territoire français. Ils ont déclaré être hébergés dans l’appartement par un autre et n’avaient pas connaissance que des stupéfiants s’y trouvaient.

Ils ont réfuté le fait de participer à un trafic de drogue et ont refusé de donner les codes de leurs téléphones.

Ils seront présentés le 18 septembre 2025 devant le tribunal de Besançon.

police

Publié le 6 novembre à 15h02 par Hélène L.
Faits Divers

