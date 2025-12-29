Voitures incendiées aux Chaprais : une femme de 62 ans arrêtée à Besançon

Les forces de l’ordre de Besançon ont interpellé le 27 décembre 2025, vers 00h30, une femme dans le quartier des Chaprais, soupçonnée d’avoir commis plusieurs actes de dégradations par moyen dangereux pour les personnes.

Selon la police nationale, une patrouille anti-criminalité effectuait une surveillance rue du Chasnot, après une série d’incendies de véhicules survenus dans les jours précédents. Les policiers ont repéré une personne correspondant au signalement de la suspecte, qui s’arrêtait à proximité de véhicules en stationnement. Après une filature, la femme a été vue en train d’incendier une haie.

Elle a été interpellée et trouvée en possession d’un briquet, de cubes allume-feu et d’un couteau, classé dans la catégorie D des armes. Placée en garde à vue, elle a nié les faits commis en flagrant délit.

Par ailleurs, l’enquête a rattaché à cette procédure deux autres incidents de dégradations par incendie sur des véhicules, survenus les 23 et 26 décembre 2025, que la mise en cause n’a pas reconnus non plus.

L’auteure présumée, âgée de 62 ans, a été déférée pour comparution immédiate et placée en détention provisoire dans l’attente de son jugement.