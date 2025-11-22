Givre et verglas sur les routes du Doubs ce samedi

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les conditions de circulation sont désormais hivernales, du verglas est à noter sur les routes du Doubs ce samedi 22 novembre 2025.

Pour rappel, la vigilance grand froid est en cours et se poursuivra jusqu'à dimanche midi.

D’après le site départemental Inforoute 25, tous les secteurs connaissent le gel. Il convient de rester vigilant notamment sur les zones où des congères ont pu se former.

Zoom sur les secteurs