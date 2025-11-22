Givre et verglas sur les routes du Doubs ce samedi

Pour rappel, la vigilance grand froid est en cours et se poursuivra jusqu'à dimanche midi.
D’après le site départemental Inforoute 25, tous les secteurs connaissent le gel. Il convient de rester vigilant notamment sur les zones où des congères ont pu se former.
Zoom sur les secteurs
- Secteur de Besançon : températures comprises entre -4° et -9°C . Le givre et le verglas sont localisés sur les secteurs d'Ornans, Amancey, Quingey et RD 673 sur le secteur de Franois. Un traitement est en cours.
- Secteur de Montbéliard : les températures sont comprises entre -4° et -7°C. L'ensemble des chaussées sont sèches, les conditions de circulation sont normales.
- Secteur de Pontarlier : les conditions de circulation sont normales sur une grande partie du réseau, quelques résidus neigeux ou des congères par endroit sont présentes.
Soyez prudents si vous prenez le volant.