Pontarlier

Le Marché de Noël revient bientôt au cœur de Pontarlier...

Publié le 23/11/2025 - 12:03
Mis à jour le 21/11/2025 - 09:35

Le Marché de Noël revient au cœur de Pontarlier, du 12 au 24 décembre 2025, dans un lieu centralisé regroupant la Place d’Arçon, la Rue Sainte-Anne et la Place Cretin. Cet espace unique offrira aux visiteurs une déambulation parmi les chalets gourmands, les créations artisanales et les illuminations renouvelées.

© Hélène Loget © Hélène Loget
© Hélène Loget © Hélène Loget

Le podium de la Place Cretin accueillera des animations musicales et spectacles pour enfants : chorales (inauguration), concerts, magie, marionnettes et surprises rythmeront chaque week-end et le mercredi dans une ambiance chaleureuse et familiale. De la Rue Sainte-Anne à la Place Cretin, découvrez les 18 chalets du village de Noël, proposant des idées cadeaux et des produits gourmets, ainsi que les boutiques des commerçants.

Sur la Place d’Arçon : 11 chalets consacrés à la petite restauration et aux produits alimentaires vous attendent autour du manège et de la patinoire tenue par l’Office Municipal des Sports.

  • À noter : 2/3 des exposants sont franc-comtois.

Le Père Noël vous attend...

Personnage incontournable des fêtes, le Père Noël sera très présent tout au long de l’événement : studio photo dans le hall de la mairie plusieurs fois par semaine et  l'arrivée dans son char, le dimanche 21 décembre, autour du thème enchanteur de la Banquise. Petits et grands pourront immortaliser ces instants magiques en sa compagnie.

  • À noter : Attention, nouveau parcours de l'arrivée du Père Noël (départ Place Saint-Bénigne jusqu'à la Place Cretin).

Des animations pour tous pendant tout le Marché

Patinoire, curling, chalets gourmands et de nombreuses animations gratuites (ateliers pâtisserie, cadeau hivernal, sculpture sur ballon, maquillage…) viendront compléter cette expérience festive au centre-ville. L’accès est gratuit, pour un Noël placé sous le signe du partage et de la convivialité.

  • À noter : pas de marché de noël cette année Place Saint-Pierre et Place Saint-Bénigne.

Allez + loin

marché de noël noël

Publié le 23 novembre à 12h03 par Hélène L.
