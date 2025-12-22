Lundi 22 Décembre 2025
Besançon
Etat-civil

Les naissances à Besançon (du 22 au 26 décembre 2025)

Publié le 22/12/2025 - 09:16
Mis à jour le 22/12/2025 - 08:35

Communiqué du lundi 22 décembre 2025

  • Margaux, fille de Joffrey DARTEVELLE, ingénieur patrimonial et de Justine PINTO FERREIRA, employée de banque.
  • Paulin, fils de Matthieu GIRARDET, chargé exploitation paie et de Bettina THIERY, infirmière.
  • Nathan, fils de Emmanuel MEYER, officier de gendarmerie et de Inès SCHOENY, infirmière.
  • Ambre, fille de Antoine MICHEL, chauffeur livreur et de Anaëlle PRITZY, assistante administrative.
  • Anna, fille de Kevin COURTOT, agent régulateur et de Alexia CONSCIENCE, infirmière.

naissances

Publié le 22 décembre à 09h16
Etat-civil

