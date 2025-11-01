Samedi 1 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon

Municipale 2026 à Besançon : Génération.s et À gauche citoyens ! maintiennent leur soutien à Anne Vignot

Publié le 01/11/2025 - 17:34
Mis à jour le 01/11/2025 - 17:25

Génération.s et À gauche citoyens ! indiquent ce mois d’octobre 2025 dans deux communiqués de presse distincts maintenir leur soutien autour de l’actuel maire de la Ville de Besançon, Anne Vignot pour l’élection municipale à venir en mars 2026.

© À gauche citoyens / Facebook
© À gauche citoyens / Facebook

Les réactions s’enchaînent suite à l’annonce de La France insoumise (LFI) de Besançon de présenter une liste pour l’élection municipale de Besançon sans Anne Vignot, maire sortante EELV.

De son côté, Génération.s affirme avoir "toujours défendu une démarche unitaire" : "Seul un rassemblement le plus large possible de la gauche et des écologistes permettra de garantir un avenir écologique, social et démocratique pour Besançon", précise le groupe qui "renouvelle son soutien à la maire de Besançon Anne Vignot, pour conduire une liste d’union de la gauche et des écologistes en vue des élections municipales" : "En tant que maire sortante, elle a toute la légitimité pour mener à bien ce rassemblement", est-il précisé.

Génération.s regrette que le PS "ait quitté la table des négociations début juillet pour mener une liste autonome" et regrette également "que LFI ait rompu les discussions fin octobre pour faire cavalier seul". Le groupe alerte sur un risque de "voir la ville tomber dans une coalition des droites".

Concernant À gauche citoyens !, le collectif souhaite rappeler "l’impérieuse nécessité du rassemblement le plus large possible des forces progressistes pour l’élection municipale de 2026".

Il dit également "regretter l’initiative prise par le PS local consistant à présenter une liste concurrente au premier tour pour des raisons tenant à la politique nationale". Pour À gauche citoyens ! Le revirement récent de LFI "apparaît totalement inexplicable et injustifiable en dehors là aussi de considérations nationales n’ayant rien à voir avec le contexte local".

Et d’ajouter : "Si l’on veut battre la droite et l’extrême droite dont les campagnes reposent essentiellement sur des slogans et des vociférations, nous devons, dans l’unité la plus large".

Municipale 2026 à Besançon : LFI fait cavalier seul suite à des "tergiversations"

Les réactions s’enchaînent suite à l’annonce de La France insoumise (LFI) de Besançon de présenter une liste pour l’élection municipale de Besançon sans Anne Vignot, maire sortante EELV … Séverine Véziès, co-cheffe de file LFI pour l’élection municipale s’explique ce 29 octobre 2025.

Municipale 2026 : Génération·s veut une "union large des Gauches et des Ecologistes" autour d’Anne Vignot

Dans un communiqué de presse, Génération.s indique ce 27 mai 2025 vouloir une union large des Gauches et des Ecologistes pour l’élection municipale de Besançon réunis autour de l’actuel maire de la Ville, Anne Vignot.

à gauche citoyens generation.s municipale 2026

Publié le 1 novembre à 17h34 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Municipales 2026

Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot regrette la rupture des discussions avec La France insoumise

Au lendemain du communiqué de La France insoumise annonçant qu’aucune union n’est possible entre Anne Vignot et sa majorité sortante et la France insoumise, la maire écologiste de Besançon a réagi ce mardi 28 octobre par un communiqué intitulé ”Pour Besançon, l’union locale prime sur les divisions nationales”. Elle y déplore la décision de LFI et réaffirme son attachement à une union des forces progressistes au niveau local.

anne vignot municipale 2026
Publié le 28 octobre à 15h27 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la France insoumise présentera une liste… sans Anne Vignot

La France insoumise (LFI) de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 27 octobre 2025, sa volonté de présenter une liste ”d’union populaire, citoyenne et écologiste” lors des élections municipales de mars 2026, mais sans Anne Vignot, actuelle maire EELV de Besançon.

anne vignot gauche la france insoumise mairie de besancon municipale 2026 séverine véziès
Publié le 28 octobre à 08h14 par Alexane
Besançon
Politique

Jean-Sébastien Leuba met la “démocratie coopérative” au cœur de sa campagne et appelle les autres candidats au débat public

MUNICIPALE 2026 • Le candidat PS à la mairie de Besançon Jean-Sébastien Leuba, a tenu vendredi 24 octobre 2025 une conférence de presse au café La Boule d’Or, dans le quartier de Palente, pour présenter les grandes orientations de sa démarche politique et les prochains rendez-vous de sa campagne municipale. Entouré de plusieurs colistiers et colistières, il a insisté sur la “démocratie coopérative”, la transparence et la proximité avec les habitants. Il lance un appel aux autres candidats aux municipales à débattre ”toutes les trois semaines” devant les citoyens.

abdel ghezali annick avanzi-oudet gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti oriane vatin parti socialiste place publique
Publié le 24 octobre à 12h26 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Laurent Croizier s’allie officiellement au candidat Ludovic Fagaut

Le député Modem du Doubs, Laurent Croizier, avait annoncé samedi dernier vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. C’est donc chose faite depuis l’annonce officielle de son alliance ce 11 octobre 2025 avec Ludovic Fagaut. Fait notable, le candidat LR ne ferme pas non plus la porte au candidat Horizons Eric Delabrousse et au socialiste Nicolas Bodin...

1
laurent croizier les républicains ludovic fagaut modem municipale 2026
Publié le 11 octobre à 10h28 par Hélène L.
Besançon
Politique

Besançon : Éric Delabrousse lance officiellement sa campagne municipale à la tête du ”bloc central”

C’est au square Saint-Amour, au centre-ville de Besançon, qu’Éric Delabrousse (Horizons) a lancé officiellement sa campagne pour les élections municipales de 2026 aux côté d’Agnès Martin (Renaissance). Désigné tête de liste du ”bloc central”, le candidat entend incarner une alternative à la majorité actuelle menée par la maire écologiste Anne Vignot. Soutenu par Renaissance, Horizons, le Parti radical et plusieurs personnalités issues de la société civile, Éric Delabrousse a présenté les grandes lignes d’un projet qu’il veut ”unitaire, pragmatique et ambitieux” pour la capitale comtoise.

agnès martin Éric Delabrousse horizons municipale 2026 parti radical renaissance
Publié le 7 octobre à 14h00 par Alexane

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon

Sondage

 14.32
pluie modérée
le 01/11 à 18h00
Vent
5.8 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
91 %
 