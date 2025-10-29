Mercredi 29 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : LFI fait cavalier seul suite à des "tergiversations"

Publié le 29/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 29/10/2025 - 11:54

Les réactions s’enchaînent suite à l’annonce de La France insoumise (LFI) de Besançon de présenter une liste pour l’élection municipale de Besançon sans Anne Vignot, maire sortante EELV … Séverine Véziès, co-cheffe de file LFI pour l’élection municipale s’explique ce 29 octobre 2025.

Séverine Véziès © Alexane Alfaro
Séverine Véziès © Alexane Alfaro

"Nous avons du mal à comprendre où veulent aller les Verts", lance avec aplomb la co-cheffe de file LFI pour l’élection municipale de Besançon. Si elle entend la réaction de la maire EELV, elle précise que "l’alerte a été donnée plusieurs fois" et ce qui a été proposé localement "n’est pas à la hauteur en termes d’exigence et de rapport de force à Besançon" : "L’union pour l’union ça n’a pas de sens (…) Dans une nouvelle majorité, on cherche des places pour pouvoir peser dans les décisions", souligne Séverine Véziès qui déplore des "tergiversations" tant au niveau de la stratégie de campagne que de la stratégie de la constitution de la liste.

Municipales 2026 : Anne Vignot regrette la rupture des discussions avec La France insoumise

Au lendemain du communiqué de La France insoumise annonçant qu’aucune union n’est possible entre Anne Vignot et sa majorité sortante et la France insoumise, la maire écologiste de Besançon a réagi ce mardi 28 octobre par un communiqué intitulé ”Pour Besançon, l’union locale prime sur les divisions nationales”. Elle y déplore la décision de LFI et réaffirme son attachement à une union des forces progressistes au niveau local.

Et du côté du PCF ?

Dans un communiqué, le Parti communiste (PC) de Besançon a dit déplorer la position de LFI de "se retirer des négociations" en raison d’une "position davantage inspirée par des logiques nationales que par la réalité locale". Ce à quoi l’Insoumise répond : "nous aussi on regrette de devoir en arriver là, car cela fait des semaines qu’on sonne l’alerte. Mais il est évident que ce sentiment de tergiversation, nous ne sommes pas les seuls à l’avoir ressenti".

Concernant une décision découlant d’une décision locale ou nationale, l’Insoumise explique que "c’est une décision locale, prise par les Insoumis locaux (…) le manque de cap, ces tergiversations, nous pouvons aussi le retrouver au niveau national, elle n’appartient pas qu’à Besançon. Nous avons aussi du mal à comprendre la logique les alliances au niveau national comme avec le vote de non-censure de madame Voynet".

Municipale 2026 : le parti communiste défend une union de la gauche "dès le premier tour" à Besançon

Après l’annonce lundi de La France insoumise de Besançon de vouloir faire cavalier seul lors des élections municipales de mars 2026, stratégie déplorée par la maire sortante Anne Vignot, le parti communiste (PC) de Besançon a à son tour pris la parole pour plaider une nouvelle fois en faveur d’une union de la gauche et ce "dès le premier tour". 

Une liste "d’union populaire, citoyenne et écologiste"

Sur le terrain de l’écologie, Séverine Véziès s’affirme comme étant une "éco-socialiste" : La France Insoumise est un parti écologiste. Ce n’est pas parce qu'EELV s’appelle EELV que l’écologie est uniquement traitée par les Verts (…) je suis partisane d’une écologie populaire".

"Notre objectif est de battre la droite"

Une chose est sûre pour la co-cheffe de file La France insoumise (LFI) pour les élections municipales de Besançon, il faut "battre la droite": "On est en train de perdre du temps pendant que la droite se met en ordre de bataille. C’est pourquoi nous regrettons que les Verts ne se soient pas remis en cause en termes de rapport de force par rapport à 2020", a souligné l’Insoumise en rappelant que "ses ennemis ne sont pas à gauche".

municipale 2026 séverine véziès

Publié le 29 octobre à 14h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Municipales 2026

Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot regrette la rupture des discussions avec La France insoumise

Au lendemain du communiqué de La France insoumise annonçant qu’aucune union n’est possible entre Anne Vignot et sa majorité sortante et la France insoumise, la maire écologiste de Besançon a réagi ce mardi 28 octobre par un communiqué intitulé ”Pour Besançon, l’union locale prime sur les divisions nationales”. Elle y déplore la décision de LFI et réaffirme son attachement à une union des forces progressistes au niveau local.

anne vignot municipale 2026
Publié le 28 octobre à 15h27 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la France insoumise présentera une liste… sans Anne Vignot

La France insoumise (LFI) de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 27 octobre 2025, sa volonté de présenter une liste ”d’union populaire, citoyenne et écologiste” lors des élections municipales de mars 2026, mais sans Anne Vignot, actuelle maire EELV de Besançon.

anne vignot gauche la france insoumise mairie de besancon municipale 2026 séverine véziès
Publié le 28 octobre à 08h14 par Alexane
Besançon
Politique

Jean-Sébastien Leuba met la “démocratie coopérative” au cœur de sa campagne et appelle les autres candidats au débat public

MUNICIPALE 2026 • Le candidat PS à la mairie de Besançon Jean-Sébastien Leuba, a tenu vendredi 24 octobre 2025 une conférence de presse au café La Boule d’Or, dans le quartier de Palente, pour présenter les grandes orientations de sa démarche politique et les prochains rendez-vous de sa campagne municipale. Entouré de plusieurs colistiers et colistières, il a insisté sur la “démocratie coopérative”, la transparence et la proximité avec les habitants. Il lance un appel aux autres candidats aux municipales à débattre ”toutes les trois semaines” devant les citoyens.

abdel ghezali annick avanzi-oudet gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti oriane vatin parti socialiste place publique
Publié le 24 octobre à 12h26 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : Laurent Croizier s’allie officiellement au candidat Ludovic Fagaut

Le député Modem du Doubs, Laurent Croizier, avait annoncé samedi dernier vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. C’est donc chose faite depuis l’annonce officielle de son alliance ce 11 octobre 2025 avec Ludovic Fagaut. Fait notable, le candidat LR ne ferme pas non plus la porte au candidat Horizons Eric Delabrousse et au socialiste Nicolas Bodin...

1
laurent croizier les républicains ludovic fagaut modem municipale 2026
Publié le 11 octobre à 10h28 par Hélène L.
Besançon
Politique

Besançon : Éric Delabrousse lance officiellement sa campagne municipale à la tête du ”bloc central”

C’est au square Saint-Amour, au centre-ville de Besançon, qu’Éric Delabrousse (Horizons) a lancé officiellement sa campagne pour les élections municipales de 2026 aux côté d’Agnès Martin (Renaissance). Désigné tête de liste du ”bloc central”, le candidat entend incarner une alternative à la majorité actuelle menée par la maire écologiste Anne Vignot. Soutenu par Renaissance, Horizons, le Parti radical et plusieurs personnalités issues de la société civile, Éric Delabrousse a présenté les grandes lignes d’un projet qu’il veut ”unitaire, pragmatique et ambitieux” pour la capitale comtoise.

agnès martin Éric Delabrousse horizons municipale 2026 parti radical renaissance
Publié le 7 octobre à 14h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 : Laurent Croizier en pourparler avec Ludovic Fagaut

Trois jours après l’annonce officielle de la candidature de Ludovic Fagaut aux élections municipales de 2026, placée sous le signe du rassemblement politique, Laurent Croizier n’a pas tardé à répondre au chef de file de l’opposition bisontine. Le député Modem du Doubs a annoncé dans un communiqué ce samedi 4 octobre 2025 vouloir engager les discussions pour un "grand rassemblement" à Besançon. 

alliance élections laurent croizier ludovic fagaut municipales 2026
Publié le 4 octobre à 17h39 par Elodie Retrouvey

Politique

Besançon
Politique

Municipale 2026 : le parti communiste défend une union de la gauche “dès le premier tour” à Besançon

Après l’annonce lundi de La France insoumise de Besançon de vouloir faire cavalier seul lors des élections municipales de mars 2026, stratégie déplorée par la maire sortante Anne Vignot, le parti communiste (PC) de Besançon a à son tour pris la parole pour plaider une nouvelle fois en faveur d’une union de la gauche et ce "dès le premier tour". 

écologistes élection municipale gauche la france insoumise mairie de besancon parti communiste parti socialiste
Publié le 29 octobre à 08h54 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Anne Vignot regrette la rupture des discussions avec La France insoumise

Au lendemain du communiqué de La France insoumise annonçant qu’aucune union n’est possible entre Anne Vignot et sa majorité sortante et la France insoumise, la maire écologiste de Besançon a réagi ce mardi 28 octobre par un communiqué intitulé ”Pour Besançon, l’union locale prime sur les divisions nationales”. Elle y déplore la décision de LFI et réaffirme son attachement à une union des forces progressistes au niveau local.

anne vignot municipale 2026
Publié le 28 octobre à 15h27 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la France insoumise présentera une liste… sans Anne Vignot

La France insoumise (LFI) de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 27 octobre 2025, sa volonté de présenter une liste ”d’union populaire, citoyenne et écologiste” lors des élections municipales de mars 2026, mais sans Anne Vignot, actuelle maire EELV de Besançon.

anne vignot gauche la france insoumise mairie de besancon municipale 2026 séverine véziès
Publié le 28 octobre à 08h14 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Projet de loi de finances 2025 : Jérôme Durain alerte les parlementaires sur un ”risque de tsunami destructeur” pour les collectivités

Le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, a adressé un courrier aux parlementaires de la région le 24 octobre 2025 pour attirer leur attention sur les conséquences financières du projet de loi de finances (PLF) 2025 et des orientations budgétaires envisagées pour 2026. Dans cette lettre, l’élu socialiste met en garde contre un ”risque de tsunami destructeur pour les collectivités” si les dispositions actuelles du texte ne sont pas modifiées.

assemblée nationale budget collectivité député finances publiques jerome durain region bourgogne franche-comte sébastien lecornu
Publié le 24 octobre à 17h47 par Alexane
Sens
Politique Santé

Julien Odoul demande un centre de radiothérapie à Sens

"Dans l’Yonne, les habitants sont plus susceptibles de mourir d’un cancer que la moyenne nationale", alerte Julien Odoul. Une situation directement liée "à la faiblesse de l’offre de soins dans le département". Avançant une inégalité territoriale, le député du Rassemblement National réclame un centre de radiothérapie à Sens. 

cancer julien odoul radiothérapie rassemblement national
Publié le 24 octobre à 17h09 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Jean-Sébastien Leuba met la “démocratie coopérative” au cœur de sa campagne et appelle les autres candidats au débat public

MUNICIPALE 2026 • Le candidat PS à la mairie de Besançon Jean-Sébastien Leuba, a tenu vendredi 24 octobre 2025 une conférence de presse au café La Boule d’Or, dans le quartier de Palente, pour présenter les grandes orientations de sa démarche politique et les prochains rendez-vous de sa campagne municipale. Entouré de plusieurs colistiers et colistières, il a insisté sur la “démocratie coopérative”, la transparence et la proximité avec les habitants. Il lance un appel aux autres candidats aux municipales à débattre ”toutes les trois semaines” devant les citoyens.

abdel ghezali annick avanzi-oudet gilles vieille-marchiset jean-sébastien leuba joël monti oriane vatin parti socialiste place publique
Publié le 24 octobre à 12h26 par Alexane
DOUBS (25)
Politique

Proposition de loi sur le statut de l’élu : le sénateur Longeot s’insurge de l’obligation de prêter serment pour les maires

Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi relative au statut de l'élu local, le sénateur Jean-François Longeot est intervenu en séance publique mardi 21 octobre 2025 pour s'opposer à la mesure prévoyant une nouvelle obligation pour le maire de prêter serment. 

élu jean-françois longeot maire serment
Publié le 22 octobre à 17h01 par Hélène L.
Besançon
Nature Politique

Action de sensibilisation en faveur de la condition animale samedi à Besançon

À l’approche des élections municipales, l’association Projet animaux zoopolis (PAZ) organise samedi 25 octobre 2025 devant l’hôtel de ville de Besançon une action de sensibilisation pour inciter les candidats à la municipalité bisontine à s’engager en faveur de la condition animale. 

action association condition animale élections municipales hôtel de ville paz sensibilisation
Publié le 21 octobre à 10h40 par Elodie Retrouvey
France
Politique

Décentralisation : les villes veulent piloter la transition écologique

Les grandes villes souhaitent piloter la transition écologique à l'échelle locale, dans le cadre du nouvel acte de décentralisation voulu par le Premier ministre Sébastien Lecornu, a-t-on appris vendredi 17 octobre 2025 à l'occasion d'un rassemblement annuel d'élus au Creusot (Saône-et-Loire).

france urbaine premier ministre sébastien lecornu transition écologique transition énergétique
Publié le 18 octobre à 10h30 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Le Sénat adopte un rapport sur l’avenir de la filière automobile française, co-conduit par Annick Jacquemet

La commission des affaires économiques du Sénat a adopté, mercredi 15 octobre, les conclusions de la mission d’information consacrée à l’avenir de la filière automobile française. Les travaux ont été conduits de manière transpartisane par les sénateurs Annick Jacquemet (Doubs - Union Centriste), Alain Cadec (Les Républicains) et Rémi Cardon (Socialiste, Écologiste et Républicain).

annick jacquemet automobile sénat
Publié le 17 octobre à 17h00 par Alexane
Besançon
Economie Politique

Par volonté de “transparence” la maire de Besançon dévoile les frais professionnels de sa mandature

VIDÉO • Face à la demande de trois habitants qui fait écho à la polémique récente concernant les notes de frais de la maire du 8e arrondissement de Paris, la maire de Besançon a préféré répondre favorablement sur le montant des frais professionnels engagés par la maire et ses élus au cours du mandat 2020-2025. Ceux-ci ont été dévoilés en conférence de presse d’avant-conseil municipal le 15 octobre 2025.

1
anne vignot élus frais professionnels ville de besançon
Publié le 16 octobre à 18h01 par Elodie Retrouvey

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 15.55
couvert
le 29/10 à 15h00
Vent
4.86 m/s
Pression
1007 hPa
Humidité
76 %
 