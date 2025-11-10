PNRU à Planoise : "tous les ménages concernés ont été relogés"

Initié depuis 2019, le programme de renouvellement urbain de Planoise est composé de plusieurs axes d’interventions : réaménagement d’espaces publics, réhabilitation d’équipements publics de proximité, opération d’accession à la propriété, restructuration et création de pôles immobiliers à vocation économique, requalification, résidentialisation et démolition de logement sociaux. "Tous les ménages concernés ont été relogés", assure la préfecture du Doubs ce mois de novembre 2025.

"L’un des axes majeurs de ce programme, qui consiste à démolir 1190 logements, permettra, à terme, de donner une nouvelle image à ce quartier et d’offrir aux habitants un cadre de vie modernisé", souligne la préfecture du Doubs.

Afin de pouvoir mener à bien ce programme de démolition de logements sociaux, Grand Besançon Métropole (GBM) a élaboré une stratégie de relogement répondant à deux objectifs auxquels s’attache particulièrement l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) :

offrir un parcours résidentiel aux ménages,

contribuer à la mixité sociale en affichant une priorité aux relogements hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Concrètement, cela s’est traduit par la mise en place d’un « Groupe Technique Relogement », instance partenariale composée des services de GBM, de la ville de Besançon, de l’État, des bailleurs sociaux et de l’opérateur Soliha en charge des maîtrises d’œuvre urbaine et sociale (MOUS). Cette instance s’est réunie, chaque semaine, depuis le lancement des opérations, afin de proposer les solutions de relogements les plus adaptées à chacun des ménages concernés.

"Au 1er janvier 2020, 850 logements étaient encore occupés et à ce jour, tous les ménages concernés ont été relogés (513 ménages dans le cadre du Groupe Technique Relogement, les 337 autres ménages ayant quitté spontanément leur logement)", est-il précisé. Afin de prendre en considération les parcours de vie de chacun, le principe de relogement hors QPV a été appliqué avec discernement. Ainsi, 157 ménages ont été relogés en QPV, à leur demande, pour diverses raisons.

Par ailleurs, afin de permettre aux ménages les plus modestes d’accéder à des logements neufs ou récents et de qualité (étiquettes A, B ou C du DPE), des minorations de loyers ont été appliquées. Ainsi, sur 100 ménages relogés dans des bâtiments neufs ou de moins de 5 ans, 56 ont bénéficié d’une minoration de loyer qui leur a permis de réduire leur taux d’effort.

Enfin, Soliha réalise une enquête de satisfaction auprès des ménages dans un délai d’un an après leur emménagement dans leur nouveau logement. "Les résultats de la dernière enquête, datant de février 2025, font état d’un taux de satisfaction de ces ménages de 88 % en ce qui concerne leur relogement", précise la préfecture.