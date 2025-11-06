Jeudi 6 Novembre 2025
Besançon
Faits Divers

Un livreur de stupéfiants interpellé à Besançon

Publié le 06/11/2025 - 14:00
Mis à jour le 06/11/2025 - 12:38

Un homme de 33 ans a été placé en garde à vue mardi 4 novembre 2025 vers 16h15 rue du capitaine Fauré à Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

L’individu a attiré l’œil des policiers, car il roulait à vive allure. Lors du contrôle, des stupéfiants ont été retrouvés dans l’habitacle du véhicule (5 g de cocaïne et 75 g d’héroïne). D’autre part, il a été retrouvé en possession de la somme de 1.570 euros en liquide.

Lors de son audition, il a reconnu faire de la livraison de produits stupéfiants sur les points de revente de l’agglomération bisontine. Il a indiqué recevoir ses instructions de la part d’un tiers non identifié via sa messagerie personnelle. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Il sera présenté le 24 juin 2026 devant le tribunal de Besançon.

Publié le 6 novembre à 14h00 par Hélène L.
