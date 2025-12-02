341 trains impactés en 2024 par des incidents avec des animaux sauvages en Bourgogne-Franche-Comté

Ce lundi 1er décembre 2025 à Dijon, SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté a signé un nouveau partenariat avec la Chambre d’Agriculture interdépartementale du Doubs et du Territoire de Belfort pour contribuer à améliorer la qualité de service des trains et réduire les incidents avec les animaux d’élevage.

Le renouvellement de partenariat avec la Chambre d’Agriculture départementale de la Côte-d’Or, qui avait été initié en 2021, a également été signé à cette occasion.

"Les collisions avec les animaux d'élevage et sauvages sont l'un des facteurs externes qui pèsent sur la régularité des trains et la performance du réseau", explique SNCF Réseau qui maintient vouloir continuer son engagement sur ces enjeux à travers la signature d'un nouvel accord de coopération avec la Chambre d'Agriculture interdépartementale du Doubs et du Territoire de Belfort ainsi qu'avec le renouvellement de son partenariat avec la Chambre d'Agriculture départementale de la Côte-d’Or.

Un partenariat pour réduire les incidents avec les animaux d'élevage

En 2024, SNCF Réseau et la profession agricole ont déploré sur le territoire de Bourgogne Franche-Comté plus de 60 incidents sur le réseau ferroviaire régional dus aux animaux d'élevage entrainant plus de 81 heures de retard et 341 trains impactés.

"Ces incidents portent préjudice à la fois à SNCF Réseau et ses clients, mais aussi aux éleveurs et propriétaires des animaux tant d'un point de vue juridique, financier que moral", précise le Groupe.

Après un premier partenariat signé en 2021 avec la Chambre d'Agriculture de Côte-d'Or, un second avec la Chambre d'Agriculture du Jura en 2023 et un troisième avec la chambre d'agriculture de la Nièvre en 2025, c'est avec la chambre interdépartementale du Doubs et Territoire de Belfort que SNCF Réseau souhaite s'engager dans une démarche conjointe pour diminuer les collisions d'animaux d'élevage avec les trains.

Ce nouvel accord de coopération, signé ce jour par Pascal Koehly, 1er vice-président de la Chambre d'Agriculture interdépartementale du Doubs et du Territoire de Belfort et Maxime Chatard, directeur régional SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, d'une durée d'un an renouvelable, a pour objectifs :

• La mise en place d'un comité de suivi pour favoriser le dialogue et la réflexion entre les deux parties.

• De mettre en œuvre des actions de communication et de sensibilisation auprès des exploitants et des tiers (promeneurs, chasseurs, pêcheurs, ...) sur les enjeux liés aux divagations d'animaux sur le réseau ferré, De mettre en œuvre des actions préventives notamment par la présence d'un préventeur faune SNCF Réseau pour accompagner la surveillance des clôtures des pâtures riveraines des voies ferrées les plus [Firculées, De partager les actualités et les incidents survenus sur le réseau ferré national, De capitaliser et valoriser les retours d'expériences respectifs.

A terme, le partenariat entre SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté et la Chambre d'Agriculture interdépartementale du Doubs et du Territoire de Belfort a pour objectif d'être pérennisé au-delà de l'année initialement prévue.

(Communiqué)