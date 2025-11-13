Accéder à la propriété à Besançon devient plus abordable grâce à deux dispositifs innovants proposés par SMCI

PUBLI-INFO • SMCI, acteur engagé de l’immobilier à Besançon, lance deux programmes permettant aux ménages sous conditions de ressources d’accéder à la propriété dans des conditions particulièrement avantageuses...

Ces conditions particulièrement avantageuses sont :

La TVA réduite à 5,5 % dans le programme neuf "Adèle" situé dans le quartier Saint-Claude

Le Bail Réel Solidaire (BRS) pour des maisons de ville aux Tilleroyes

TVA réduite à 5,5 % : 12 % d’économie sur le prix d’achat

Dans le cadre du programme "Adèle", situé en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV), les acquéreurs peuvent bénéficier d’une TVA réduite à 5,5 % au lieu de 20 %.

Concrètement, pour un logement vendu 200?000?€ TTC en TVA classique, le prix tombe à environ 175 834?€ TTC avec la TVA réduite, soit 24 166?€ d’économie.

Conditions d’éligibilité :

Achat en résidence principale

Le bien doit être situé dans un secteur éligible

Respect des plafonds de revenus fixés par l’État (variables selon la composition du foyer)

BRS : des maisons neuves à prix modéré aux Tilleroyes

Le Bail Réel Solidaire (BRS) permet d’acheter uniquement le bâti, tandis que le foncier reste la propriété d’un organisme foncier solidaire.

Résultat : un prix d’achat réduit de 20 à 30 % par rapport au marché classique, tout en garantissant la pleine jouissance du logement.

Conditions d’éligibilité :

Achat en résidence principale

Respect des plafonds de ressources

Signature d’un bail de longue durée avec l’organisme foncier solidaire

Des aides cumulables : TVA réduite ou BRS + PTZ

Les deux dispositifs sont cumulables avec le Prêt à Taux Zéro (PTZ), permettant de financer une partie de l’achat sans intérêts, sous conditions.

"Avec la TVA réduite sur le programme Adèle et le BRS aux Tilleroyes, SMCI propose deux solutions concrètes pour faciliter l’accession à la propriété à Besançon. Ces dispositifs, cumulables avec le PTZ, permettent à de nombreux ménages de devenir propriétaires dans des conditions inédites et avantageuses", souligne Patrick-Olivier Equoy, directeur général de SMCI.