Acheter en VEFA avec SMCI : un accompagnement complet jusquâ€™Ã  la vie en copropriÃ©tÃ©

Acheter un logement en Vente en lâ€™Ã‰tat Futur dâ€™AchÃ¨vement (VEFA), câ€™est un projet de vie qui commence dÃ¨s le premier rendez-vous et se poursuit jusquâ€™Ã la remise des clÃ©sâ€¦ et mÃªme au-delÃ . Chez SMCI, nous avons mis en place un parcours simple et sÃ©curisÃ© pour accompagner nos clients Ã chaque Ã©tape, en privilÃ©giant la transparence, le service et le respect des engagements.

Un premier entretien pour dÃ©finir votre projet

Tout commence par une rencontre avec nos conseillers. Ce moment est essentiel : il nous permet de comprendre vos attentes, quâ€™il sâ€™agisse dâ€™une rÃ©sidence principale, dâ€™un investissement locatif ou dâ€™un projet patrimonial. Nos Ã©quipes vous prÃ©sentent sur nos outils digitaux,Â les programmes en cours, les plans, et les dispositifs disponibles (LLI, BRS, PrÃªt Ã taux 0%, TVA rÃ©duite, Denormandie, LMNP...). Vous bÃ©nÃ©ficiez dâ€™un conseil personnalisÃ© pour choisir le logement qui correspond Ã vos besoins et Ã votre budget.

La signature du contrat de rÃ©servation

Une fois votre choix arrÃªtÃ©, nous passons Ã la signature duÂ contrat de rÃ©servation. Ce document prÃ©cise les caractÃ©ristiques du logement, le prix, la date de livraison.... Nos conseillers vous expliquent chaque clause et vous accompagnent dans la prÃ©paration de votre financement, en toute transparence.

Lâ€™acte authentique chez le notaire

AprÃ¨s obtention de votre prÃªt, vient la signature de lâ€™acte authentique (vous bÃ©nÃ©ficiez de frais de notaire rÃ©duit). Vous devenez officiellement propriÃ©taire. Ce moment clÃ© inclut la remise des documents juridiques (rÃ¨glement de copropriÃ©tÃ©, Ã©tat descriptif de division) et lâ€™intÃ©gration des garanties lÃ©gales :Â Garantie FinanciÃ¨re dâ€™AchÃ¨vement (GFA), assurance Dommage-Ouvrage (DO). Chez SMCI, nous veillons Ã ce que tout soit clair et sÃ©curisÃ©.

Un suivi rÃ©gulier pendant la construction

Votre projet prend forme et notre service accompagnement client vous tient informÃ© Ã chaque Ã©tape. Des visites et des rÃ©unions sont organisÃ©es : la rÃ©union "hors d'eau", laÂ visite de conformitÃ©, pour valider vos choix de personnalisation (revÃªtements, Ã©quipements), puis laÂ visite de prÃ©-livraison, qui vous permet de dÃ©couvrir votre logement avant la remise des clÃ©s. Vous bÃ©nÃ©ficiez dâ€™un interlocuteur dÃ©diÃ© et dâ€™outils digitaux pour suivre lâ€™avancement du chantier.

La remise des clÃ©s et les garanties

Le jour de la livraison, nous procÃ©dons ensemble Ã la vÃ©rification du logement. Si des rÃ©serves sont Ã©mises, elles sont notÃ©es dans un procÃ¨s-verbal et levÃ©es dans les meilleurs dÃ©lais. Vous profitez des garanties lÃ©gales :Â parfait achÃ¨vement (1 an),Â biennale (2 ans)Â etÂ dÃ©cennale (10 ans).

La vie en copropriÃ©tÃ© : premiÃ¨re assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale

AprÃ¨s la livraison, SMCI reste Ã vos cÃ´tÃ©s. Nous assurons la mission de syndic provisoire de la copropriÃ©tÃ© via notre service syndic, en mettant en place les contrats dâ€™entretien et les abonnements. Lors de laÂ premiÃ¨re assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale, vous Ã©lisez le syndic dÃ©finitif et validez le budget prÃ©visionnel. Nos Ã©quipes sont prÃ©sentes pour expliquer le fonctionnement de la copropriÃ©tÃ© et rÃ©pondre Ã vos questions.

Acheter en VEFA avec SMCI, câ€™est choisir la sÃ©rÃ©nitÃ© : un accompagnement complet, des garanties solides et des services intÃ©grÃ©s pour simplifier votre quotidien. De la premiÃ¨re rencontre Ã la vie en copropriÃ©tÃ©, nous faisons de votre projet une expÃ©rience fluide et sÃ©curisÃ©e.