Des activités sportives en intérieur pour échapper à la canicule dans le Grand Besançon

Les vagues de chaleur prévues en région Bourgogne Franche-Comté pour cet été 2025 incitent les habitants à rechercher des activités sportives en intérieur. On trouve dans le Grand Besançon une offre variée, idéale pour profiter de l’été tout en se protégeant des fortes températures.

Complexes de loisirs "indoor"

À Besançon et aux alentours, les centres d’activités sportives se multiplient, offrant aux petits et grands un refuge climatisé et une gamme d’activités diverses. Beaucoup de ces établissements disposent également d’une buvette ou d’un restaurant.

Activités : Bowling, laser game, escalade, trampoline parc, billard et fléchettes, kid park...

Horaires : 10h à minuit de dimanche à jeudi, 10h à 1h vendredi, samedi et veille de jour férié

Adresse : 4, chemin des Trois Croix – 25480 Miserey – Salines

Activités : bowling, jeu dynamique immersif « Pixel », lancer de haches, trampoline Park, parcours aventure, laser game, billard, plaine de jeux enfants …

Horaires : tous les jours de 10 à 1h

Adresse : Chemin des Marnières – 25220 Chalezeule

Activités : prison Island, karting, bowling, billard…

Horaires (juillet/août) : fermé le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 14h à 00h, vendredi et samedi de 14h à 2h.

Adresse : 15 rue Guillaume Apollinaire - 25000 Besançon

Salles d'escalade

Parmi les nouvelles tendances, on observe l’émergence de salles d’escalade, conçues pour permettre aux adultes comme aux enfants de se dépenser tout en restant au frais.

Horaires : du lundi au vendredi de 12h à 22h, samedi et dimanche de 10h à 20h

Adresse : 1A rue du Murgelot – 25220 Chalezeule

Horaires : du lundi au vendredi, de 12h à 22H, mercredi de 9h à 22h, samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 19h

Adresse : 13 Avenue Léo Lagrange – 25000 Besançon

Piscine couverte

La piscine Lafayette, couverte et accessible, propose des stages de natation tout l’été, par âge et par niveau.

Horaires (juillet et août) du lundi au samedi : 10h30 à 19h30, mardi 12h à 19h30 et dimanche 10h30 à 17h

Adresse : 5, rue Louis Garnier – 25000 Besançon

Pour les enfants

Il y a également des lieux spécialement conçus pour les enfants, idéals pour célébrer un anniversaire ou simplement pour se dépenser entre amis lors d’une canicule. Ces options viennent compléter les complexes de loisirs intérieurs qui offrent aussi des zones réservées aux enfants.

Horaires (vacances scolaires) : tous les jours de 10h à 19h

Adresse : 7 rue Guillaume Apollinaire – 25000 Besançon

Horaires (vacances scolaires) : tous les jours de 10h à 19h

Adresse : 5 rue Guillaume Apollinaire – 25000 Besançon

Sans oublier les salles de sports climatisées

En outre, il existe dans le Grand Besançon une multitude de salles de fitness climatisées, parfaitement adaptées pour rester actif tout en étant à l’abri des chaleurs estivales.