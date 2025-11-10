Deux interpellations pour trafic de stupéfiants rue d’Arènes à Besançon

La première affaire concerne une homme âgée de 23 ans. Ce dernier a été contrôlé peu avant 14h00 par la brigade internant dans le tramway. Le jeune homme, qui faisait l’objet d’une fiche de recherche, a été trouvé porteur de 16 g résine de cannabis pour la vente. Interpellé il a été placé en garde à vue. Il sera présenté le 6 février 2026 devant le tribunal de Besançon.

La deuxième affaire concerne un jeune de 21 ans. Ce dernier a été intercepté peu avant 19h00 par la brigade anticriminalité en possession de 9 g résine de cannabis, de 6 g cocaïne et de 90 euros en liquide. Interpellé, il a été placé en garde à vue. Il sera présenté le 28 mai 2026 devant le tribunal de Besançon.