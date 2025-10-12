Du sport, des ateliers, un escape game pour les vacances des petits Belfortains…

Dans les accueils de loisirs 3-11 ans
Sortie piscine, sortie parc du Petit Prince, grands jeux, escape game à "Mille et un jeux", ateliers créatifs, jeux sportifs, cuisine… CLAE Aragon, Accueil de loisirs Bartholdi et La souris verte. Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025 de 7 h 30 à 18 h 30.
100 % sport 4 - 12 ans
Motricité, sports collectifs, kayak, catamaran, tir à l'arc, pistolet laser, VTT, badminton, tennis de table, futsal, sortie ski au Ballon d'Alsace… Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025.
Dans les Antennes jeunesse 11 - 17 ans
Escape game, patinoire, piscine, activités sportives, mini stage football/handball, karting, randonnée au Ballon d'Alsace… Antennes jeunesse des Glacis-du-Château, des Résidences et Bougenel. Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
Et plus encore !
Des ateliers dans les musées, bibliothèques, activités piscine et patinoire ! LONG-ARROW-ALT-RIGHT Programme complet
Infos inscriptions
- Ouverture des inscriptions dès mercredi 8 octobre 2025. Retrouvez toutes les modalités de réservation pour chaque activité sur belfort.fr