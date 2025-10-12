Dimanche 12 Octobre 2025
Belfort

Du sport, des ateliers, un escape game pour les vacances des petits Belfortains…

Publié le 12/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 10/10/2025 - 11:20

La Ville de Belfort propose un programme sportif et plein de découvertes pour rythmer les vacances des petits Belfortains de 3 à 17 ans ce mois d’octobre 2025.

© Elodie R
© Elodie R

Dans les accueils de loisirs 3-11 ans

Sortie piscine, sortie parc du Petit Prince, grands jeux, escape game à "Mille et un jeux", ateliers créatifs, jeux sportifs, cuisine… CLAE Aragon, Accueil de loisirs Bartholdi et La souris verte. Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025 de 7 h 30 à 18 h 30.

100 % sport 4 - 12 ans

Motricité, sports collectifs, kayak, catamaran, tir à l'arc, pistolet laser, VTT, badminton, tennis de table, futsal, sortie ski au Ballon d'Alsace… Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025.

Dans les Antennes jeunesse 11 - 17 ans

Escape game, patinoire, piscine, activités sportives, mini stage football/handball, karting, randonnée au Ballon d'Alsace… Antennes jeunesse des Glacis-du-Château, des Résidences et Bougenel. Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Et plus encore !

Des ateliers dans les musées, bibliothèques, activités piscine et patinoire ! LONG-ARROW-ALT-RIGHT Programme complet

Infos inscriptions

  • Ouverture des inscriptions dès mercredi 8 octobre 2025. Retrouvez toutes les modalités de réservation pour chaque activité sur belfort.fr

vacances ville de belfort

Publié le 12 octobre à 14h00 par Hélène L.
