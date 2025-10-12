Du sport, des ateliers, un escape game pour les vacances des petits Belfortains…

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Ville de Belfort propose un programme sportif et plein de découvertes pour rythmer les vacances des petits Belfortains de 3 à 17 ans ce mois d’octobre 2025.

Dans les accueils de loisirs 3-11 ans

Sortie piscine, sortie parc du Petit Prince, grands jeux, escape game à "Mille et un jeux", ateliers créatifs, jeux sportifs, cuisine… CLAE Aragon, Accueil de loisirs Bartholdi et La souris verte. Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025 de 7 h 30 à 18 h 30.

100 % sport 4 - 12 ans

Motricité, sports collectifs, kayak, catamaran, tir à l'arc, pistolet laser, VTT, badminton, tennis de table, futsal, sortie ski au Ballon d'Alsace… Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025.

Dans les Antennes jeunesse 11 - 17 ans

Escape game, patinoire, piscine, activités sportives, mini stage football/handball, karting, randonnée au Ballon d'Alsace… Antennes jeunesse des Glacis-du-Château, des Résidences et Bougenel. Du lundi 20 au vendredi 31 octobre 2025 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.

Et plus encore !

Des ateliers dans les musées, bibliothèques, activités piscine et patinoire ! LONG-ARROW-ALT-RIGHT Programme complet

