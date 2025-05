Inauguration – Le Local boxe club ouvre nouveau temple du combat inclusif à Besançon

REPORTAGE VIDÉO • Le Local boxe club a inauguré mardi 27 mai 2025 une nouvelle salle de 400 m² dédiée aux sports de combat, en plein centre-ville de Besançon, dans le quartier Granvelle. Ce nouvel espace vise à rendre la pratique des sports de combat plus accessible à tous les publics, quels que soient leur âge, leur niveau ou leur condition physique. Bellati Hakkar, champion de France, d’Europe et du monde de boxe dans les années 90, devrait rejoindre son frère Morrade pour faire partie de l’équipe de coachs…

De nombreux licencié(e)s du Local boxe club étaient réunis mardi soir pour inaugurer cette nouvelle salle située rue Granvelle, mais aussi la maire de Besançon Anne Vignot, l’adjoint en charge des Sports, Abdel Ghezali, ainsi que Fabrice Jeannot, président du groupe SMCI, en tant que mécène. Étaient également présents Ludovic Fagaut, vice-président du Département du Doubs et Salima Inezarene, conseillère régionale Bourgogne Franche-Comté.

”En visitant la salle - de la rue Bersot - on a effectivement constaté qu’elle était étroite, nous avons besoin d’ouvrir des équipement sportifs donc je ne peux être que très heureuse de voir cet engouement pour le sport” a déclaré la maire de Besançon. Son adjoint a souhaité mettre en valeur la ”reconversion” de Morrade Hakkar ”dont le parcours n’est plus à rappeler, mais qui a été boxeur amateur, champion de France, champion d’Europe, champion du monde, vient redonner ce qu’il a appris aux jeunes, aux moins jeunes et tout cela au coeur de la ville de Besançon pour toucher un maximum de publics.”

Enfin, le président de SMCI, amateur de sports de combat depuis de nombreuses années et qui met à disposition ses anciens locaux d’Espace & Sports, explique que ”ce sont des gens très engagés qui méritent d’être aidés, ça nous fait vraiment un grand plaisir et quand on voit tous ces jeunes passionnés, ça fait chaud au coeur.”

Un nouveau lieu inclusif pour un club en pleine croissance

L’objectif de ce nouvel espace dédié : proposer un cadre inclusif et moderne pour accueillir aussi bien les pratiquants loisirs que les femmes, les séniors, les personnes en situation de handicap, ou encore les sportifs recherchant une approche adaptée. Le but est également d’offrir un espace supplémentaire pour un club qui ne cesse de s’agrandir avec ses 280 licencié(e)s (dont 60% d’hommes et 40% de femmes), comme nous l’explique Philippe Haag, dans notre interview en vidéo ci-après.

Deux salles, un parc fitness… et Bellati Hakkar parmi les coachs

Le projet s’appuie sur des infrastructures variées : deux espaces de pratique indépendants, l’un avec un tatami pour les disciplines pieds-poings (kickboxing, muay-thaï, MMA), l’autre doté d’un parquet pour la boxe anglaise, ainsi qu’un parc de machines pour le renforcement musculaire.

Un encadrement sur mesure est également proposé grâce à une équipe de coachs expérimentés. Morrade Hakkar, figure emblématique du club et ancien champion d’Europe, aujourd’hui directeur technique, voit dans cette nouvelle salle une opportunité de transmission. D’ailleurs, son frère Bellati Hakkar devrait intervenir à raison d’une fois par semaine pour dispenser des entraînements. Une bonne nouvelle pour les passionné(e)s ! ”C’est magnifique”, nous confie Philippe Haag qui se réjouit de la réunion des frères Hakkar au sein du club.

Une nouvelle organisation

Avec cette nouvelle infrastructure, le Local boxe club réorganise ses activités. La salle historique Jean Josselin sera désormais réservée aux compétiteurs, aux enfants et aux scolaires. Une évolution qui s’inscrit dans une volonté de structuration et de développement du sport éducatif et de la formation de futurs talents.