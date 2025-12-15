Lundi 15 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Ivre, il brise une partie de la porte vitrée de l’appartement de son ami…

Publié le 15/12/2025 - 14:18
Mis à jour le 15/12/2025 - 11:51

Les policiers sont intervenus jeudi 11 décembre 2025 à 17h45 rue Narcisse Lanchy à Besançon.

© Élodie R.
© Élodie R.

Un riverain a appelé les forces de l’ordre après avoir vu un homme accompagné d’un chien taper et casser une partie de la porte vitrée de l'appartement situé au rez-de-chaussée. A leur arrivée, les policiers ont constaté la présence d'un homme âgé de 35 ans correspondant en tout point à la description assis sur la terrasse  de l’appartement avec un Husky sibérien.

L’individu qui semblait alcoolisé a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionnée, la victime a expliqué qu’elle hébergeait cet homme mais n’avait pas voulu le laisser rentrer car il était alcoolisé. Le trentenaire a donné coups de pieds dans la porte provoquant les dégradations.

Une plainte a été établie.

Auditionné, l'auteur a reconnu les faits. Il sera présenté le 18 mars 2026 au tribunal de Besançon.

police

Publié le 15 décembre à 14h18 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Travaux d’intérêt général non exécutés : un jeune homme interpellé à Besançon

Le 10 décembre 2025, vers 17 heures, un équipage de la Brigade anticriminalité en patrouille a procédé à l’interpellation d’un individu recherché par l’autorité judiciaire. Les policiers ont croisé l’homme rue d’Anvers, à Besançon, et ont immédiatement reconnu qu’il faisait l’objet d’un signalement.

police tig travaux d'interet general
Publié le 12 décembre à 14h00 par Alexane

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon

Sondage

 8.07
partiellement nuageux
le 15/12 à 15h00
Vent
1.8 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
85 %
 