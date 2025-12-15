Ivre, il brise une partie de la porte vitrée de l’appartement de son ami…

Un riverain a appelé les forces de l’ordre après avoir vu un homme accompagné d’un chien taper et casser une partie de la porte vitrée de l'appartement situé au rez-de-chaussée. A leur arrivée, les policiers ont constaté la présence d'un homme âgé de 35 ans correspondant en tout point à la description assis sur la terrasse de l’appartement avec un Husky sibérien.

L’individu qui semblait alcoolisé a été interpellé et placé en garde à vue. Auditionnée, la victime a expliqué qu’elle hébergeait cet homme mais n’avait pas voulu le laisser rentrer car il était alcoolisé. Le trentenaire a donné coups de pieds dans la porte provoquant les dégradations.

Une plainte a été établie.

Auditionné, l'auteur a reconnu les faits. Il sera présenté le 18 mars 2026 au tribunal de Besançon.