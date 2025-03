La chanteuse Marie Bonnet, auteure, compositrice et interprète dévoilera bientôt son tout nouveau single "Evidence". Le single et le clip seront disponibles sur toutes les plateformes de streaming à partir du 4 avril 2025.

"Ce titre, qui marquera le lancement de son EP éponyme, promet d'apporter une touche fraîche et acidulée à la scène musicale locale", nous est-il indiqué.

Avec un style qui oscille entre la pop française et les variétés, Marie Bonnet invite à découvrir un univers riche et varié. Forte d'une expérience musicale depuis son plus jeune âge, elle a su captiver son public avec des mélodies entraînantes et des paroles touchantes, faisant d'elle une figure de la musique locale.