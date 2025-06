La Région Bourgogne-Franche-Comté présente au Salon du Bourget 2025

Jusqu’au 22 juin 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté participera au Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) au Bourget. Cet événement, reconnu pour être un haut lieu des rencontres et de l’innovation dans le secteur aérospatial, accueillera la région sur le stand C122 du hall 4.

L’inauguration officielle du pavillon régional a eu lieu ce mardi 17 juin en fin de matinée, en présence de Nicolas Soret, vice-président de la Région en charge du développement économique, Jérôme Durain, sénateur de Saône-et-Loire et conseiller régional, ainsi que Thierry Buatois, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Bourgogne-Franche-Comté.

Une filière historique

La Bourgogne-Franche-Comté dispose d’un tissu industriel solide dans le domaine de l’aéronautique, structuré autour de trois segments : l’aéronautique commerciale et de défense, l’aéronautique légère et les infrastructures aéroportuaires. Le communiqué rappelle que les entreprises locales ont participé à la relance de l’industrie après 1945, notamment grâce aux avions Jodel et Robin, contribuant à faire de la France "le deuxième pays en nombre de pilotes".

Aujourd’hui, la région se distingue par une expertise pluridisciplinaire, avec des compétences allant "des télécommunications, réseaux, transports, énergie, travail des métaux, traitement de surface, microtechniques, matériaux composites". Cette complémentarité technologique attire depuis longtemps les grands donneurs d’ordre du secteur.

62,9 millions d’euros alloués au développement économique

La participation au SIAE s’inscrit dans une stratégie plus large de soutien au développement économique. En 2025, la Région consacre 62,9 millions d’euros à cette politique. Elle a récemment signé une convention avec le ministère des Armées pour "mobiliser les ressources nécessaires au développement de l’activité défense des entreprises sur le territoire" et "renforcer la cohésion sociale autour des forces armées".

Cette dynamique vise également à accompagner la transformation de la Base Aérienne 116 de Luxeuil-les-Bains et à "soutenir les entreprises régionales dans l’évolution de leurs pratiques et de leur compétitivité".

Une ouverture à l'international renforcée

Le pavillon régional au Bourget s’intègre aussi au programme des actions collectives à l’international piloté par la CCI régionale. Pour 2025, ce dispositif représente un budget de 900 000 euros et comprend 24 opérations dans des secteurs variés comme l’industrie, le digital ou le médical. Ces actions bénéficieront à environ 500 entreprises régionales.