L'année judiciaire 2024 a commencé pour la cour d'appel de Besançon

Au cours de la séance, la première présidente et la procureure générale de la cour d’appel de Besançon ont procédé à l’installation de nouveaux venus.

Madame Violaine Hamidi devient ainsi la nouvelle présidente du tribunal judiciaire de Vesoul tandis que monsieur Paul-Edouard Lallois prend la fonction de procureur de la République du tribunal judiciaire de Montbéliard.

Le nouveau conseiller et secrétaire général de la première présidence Hervé Henrion et la substitue général et secrétaire générale du parquet Claire Martineau ont également été présentés.

Avant de déclarer la nouvelle année judiciaire ouverte, la présidente de la cour d’appel a laissé le soin à la procureur générale de rappeler les perspectives de 2024. Après un bilan judiciaire jugé "satisfaisant" selon Marie-Christine Tarrare, il sera nécessaire, entre autres, en 2024, de saisir à bras le corps le problème de la surpopulation carcérale dont "la réalité conduit à des conditions d’incarcération qui deviennent inacceptable". La question du traitement des violences intra-famillale reste également au coeur des préoccupations de la cour d’appel qui requiert la mise en place impérative des pôles spécialisés "qui seront garant du suivi des dispositifs judiciaires visant à protéger les victimes des faits de cette nature". Le traitement des stocks de procédure en attente dans les services d’enquête et l’entrée en vigueur des nouvelles réformes seront également scrutées de près.